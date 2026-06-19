Após resultado positivo em exame antidoping, Dantas pede suspensão voluntária

O zagueiro Dantas, de 21 anos, jogador do Novorizontino, está afastado das atividades do clube após solicitar suspensão voluntária em razão de um processo relacionado ao controle de dopagem. O defensor não entra em campo há mais de 40 dias, desde a partida contra o Avaí, disputada no início de maio pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador testou positivo para THC, substância derivada da cannabis e associada à maconha, após exame realizado no confronto contra o Red Bull Bragantino, no dia 15 de fevereiro, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

A defesa do atleta sustenta que a presença da substância no organismo ocorreu em razão do uso de um medicamento à base de THC para aliviar uma forte dor de dente. Segundo a versão apresentada, o jogador teria utilizado o remédio dois dias antes da partida, no dia 13. Mesmo após a coleta do exame, Dantas seguiu atuando normalmente pelo Novorizontino e entrou em campo em mais 14 partidas, sendo afastado no início de maio, após a partida contra o Avaí pela Série B. A decisão pelo afastamento foi tomada em conjunto entre o atleta e o clube.

Em nota oficial, o Novorizontino informou que o jogador está afastado em decorrência de um procedimento relacionado ao controle de dopagem que segue em tramitação nos órgãos competentes. O clube destacou ainda que o afastamento ocorre de forma voluntária e em conformidade com as orientações aplicáveis ao caso.

Entre as possíveis punições previstas para o atleta, está a suspensão de um mês caso fique comprovado que a substância foi utilizada para fins terapêuticos e sem intenção de melhorar o desempenho esportivo. Em um cenário mais severo, a penalidade pode chegar a três meses de suspensão. Até a definição do julgamento, Dantas permanecerá afastado das atividades esportivas do clube.

Confira a nota oficial do Grêmio Novorizontino sobre o caso:

"O Grêmio Novorizontino SAF informa que o atleta João Vitor Dantas encontra-se afastado das atividades do clube em razão de procedimento relacionado ao controle de dopagem, atualmente em tramitação junto aos órgãos competentes.

O afastamento ocorre de forma voluntária e em conformidade com as orientações e determinações aplicáveis ao caso, enquanto o processo segue em análise.

Por respeito ao devido processo, à imagem do atleta e à confidencialidade do procedimento, o clube não fará comentários adicionais neste momento.

O Grêmio Novorizontino SAF reafirma seu compromisso com o cumprimento das normas desportivas e seguirá acompanhando o caso pelos canais oficiais."