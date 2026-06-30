CAD abre inscrições para projeto gratuito de Parabadminton em Rio Preto

O Clube Amigos dos Deficientes (CAD), de Rio Preto, abriu inscrições para um projeto gratuito de Parabadminton. A iniciativa oferece 20 vagas para pessoas com deficiência, com treinos realizados na sede da entidade, no período da manhã, das 8h às 12h. Os participantes serão selecionados de acordo com a demanda atendida pelo clube.

O projeto busca ampliar o acesso ao esporte paralímpico, promover inclusão e identificar novos atletas da modalidade. Além dos treinamentos, estão previstas ações de divulgação e campeonatos internos ao longo do ano, permitindo que os participantes coloquem em prática a evolução conquistada durante as atividades.

Segundo o fundador do CAD, Paulo Jatobá, a iniciativa representa mais um passo no crescimento da entidade e reforça o papel do esporte como instrumento de transformação social. "O esporte muda vidas. Queremos que mais pessoas com deficiência tenham a oportunidade de conhecer o Parabadminton, desenvolver suas capacidades e, quem sabe, seguir o caminho das competições. Nosso compromisso é ampliar as oportunidades e fazer com que cada vez mais pessoas encontrem no esporte um espaço de inclusão, autonomia e qualidade de vida", afirma.

O novo projeto integra a expansão das atividades do CAD. A entidade também trabalha para ampliar sua atuação em outras modalidades, como o atletismo, mantém o tradicional trabalho no basquete em cadeira de rodas e já conta com um projeto aprovado pelo Ministério do Esporte para fortalecer a modalidade. Paralelamente, desenvolve o programa Cuidando de Quem Cuida, que também oferece atividades para pessoas sem deficiência, ampliando o atendimento à comunidade.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no CAD. Mais informações sobre o processo de seleção e participação estão disponíveis na sede da entidade ou pelo WhatsApp (17) 99214-6269.