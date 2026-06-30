Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
OPORTUNIDADE

CAD abre inscrições para projeto gratuito de Parabadminton em Rio Preto

Iniciativa oferece 20 vagas para pessoas com deficiência e amplia a atuação da entidade no esporte paralímpico

por Caio Santana*
Publicado em 30/06/2026 às 14:34Atualizado em 30/06/2026 às 15:50
Fonte preferida no Google
CAD abre inscrições para projeto gratuito de Parabadminton em Rio Preto (Divulgação)
Galeria
CAD abre inscrições para projeto gratuito de Parabadminton em Rio Preto (Divulgação)
Ouvir matéria

O Clube Amigos dos Deficientes (CAD), de Rio Preto, abriu inscrições para um projeto gratuito de Parabadminton. A iniciativa oferece 20 vagas para pessoas com deficiência, com treinos realizados na sede da entidade, no período da manhã, das 8h às 12h. Os participantes serão selecionados de acordo com a demanda atendida pelo clube.

O projeto busca ampliar o acesso ao esporte paralímpico, promover inclusão e identificar novos atletas da modalidade. Além dos treinamentos, estão previstas ações de divulgação e campeonatos internos ao longo do ano, permitindo que os participantes coloquem em prática a evolução conquistada durante as atividades.

Segundo o fundador do CAD, Paulo Jatobá, a iniciativa representa mais um passo no crescimento da entidade e reforça o papel do esporte como instrumento de transformação social. "O esporte muda vidas. Queremos que mais pessoas com deficiência tenham a oportunidade de conhecer o Parabadminton, desenvolver suas capacidades e, quem sabe, seguir o caminho das competições. Nosso compromisso é ampliar as oportunidades e fazer com que cada vez mais pessoas encontrem no esporte um espaço de inclusão, autonomia e qualidade de vida", afirma.

O novo projeto integra a expansão das atividades do CAD. A entidade também trabalha para ampliar sua atuação em outras modalidades, como o atletismo, mantém o tradicional trabalho no basquete em cadeira de rodas e já conta com um projeto aprovado pelo Ministério do Esporte para fortalecer a modalidade. Paralelamente, desenvolve o programa Cuidando de Quem Cuida, que também oferece atividades para pessoas sem deficiência, ampliando o atendimento à comunidade.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no CAD. Mais informações sobre o processo de seleção e participação estão disponíveis na sede da entidade ou pelo WhatsApp (17) 99214-6269.