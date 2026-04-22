Atletas da região de Rio Preto são convocados para a seleção brasileira de patins street

Dois atletas da região foram convocados para representar a seleção brasileira de patins street na "Roller Freestyle World Cup 2026", campeonato internacional da modalidade que será realizado entre os dias 15 e 20 de junho em Roma, na Itália.

Alice Alves, conhecida como Gringuinha, de 10 anos, representando Rio Preto; e Anthony Martins, de 11, de Bady Bassitt, foram selecionadas para participarem pela categoria Júnior.

Ao longo da sua trajetória no esporte, Alice conquistou medalhas e foi a melhor competidora nos torneios de patins street que já participou, mostrando dedicação em cada treino e em cada preparação.

Recentemente, a rio-pretense participou da 1ª etapa do Campeonato Paulista realizado em Guarulhos, onde obteve um desempenho de destaque na competição, terminando em 1° lugar na categoria Junior Feminino.