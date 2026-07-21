Jovem atleta rio-pretense disputará torneio mundial de tênis

A atleta rio-pretense Sofia Sanson embarca nesta quarta-feira, 22 de julho, para a Europa para disputar o Torneio Mundial de Tênis por equipes, na categoria 14 anos feminino. Sofia integra o time brasileiro sob o comando da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

A vaga para o Mundial foi conquistada depois que a equipe brasileira foi campeã Sul-Americana, em maio passado, na Argentina. O Torneio Mundial será realizado em Prostejov, na República Tcheca, de 3 a 8 de agosto.

Mas ela também disputará uma etapa de outro torneio do circuito Europeu, em Dueren, na Alemanha, de 27 de julho a 01 de agosto, que servirá como treinamento para o Mundial. Além de Sofia, também integram a equipe brasileira as atletas Eduarda Gomes e Gabriela Carvalho.

Sofia treina no Clube Monte Líbano de Rio Preto, e é atleta de destaque do tênis juvenil brasileiro e Sul-Americano. Atualmente é a segunda brasileira melhor ranqueada de sua categoria no ranking Sul-Americano, e a 12ª entre todos os países da região.