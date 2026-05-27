Atleta do Maquininha do Futuro representa Rio Preto em evento de capoeira

O atleta Luis Henrique, conhecido na capoeira como “Baru”, será um dos representantes de Rio Preto no evento Abalaminas, que será realizado no dia 6 de junho, em Ouro Branco, Minas Gerais. Baru é aluno do Mestre Canção, integra o grupo AMA Capoeira, do Mestre Charm, e faz parte do projeto social Maquininha do Futuro. No evento, ele enfrenta o atleta “Carcará”, de Alagoas, na categoria peso leve. O confronto está entre as lutas principais da programação.

O Abalaminas é realizado pelo Mestre Sapo e contará com a presença de nomes ligados ao Elite Capoeira Fight, como Mestre Pequinês e Cézar Mutante, ex-lutador do UFC, além de outros integrantes da organização. Durante o evento, atletas serão observados para possível participação em uma edição do Elite Capoeira Fight em Miami.

A participação de Baru representa mais um passo em sua trajetória competitiva e reforça a circulação nacional de atletas formados em projetos de base. Para o Maquininha do Futuro, a presença no evento também evidencia o papel da capoeira como ferramenta de formação, identidade cultural e desenvolvimento humano.