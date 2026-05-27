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CAPOEIRA

Atleta do Maquininha do Futuro representa Rio Preto em evento de capoeira

Luis Henrique participará do evento Abalaminas, que acontece na próxima semana em Ouro Branco, Minas Gerais

por Caio Santana*
Publicado há 1 horaAtualizado há 15 minutos
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Atleta Luis Henrique representa Rio Preto em luta interestadual de Capoeira (Divulgação)
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Atleta Luis Henrique representa Rio Preto em luta interestadual de Capoeira (Divulgação)
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O atleta Luis Henrique, conhecido na capoeira como “Baru”, será um dos representantes de Rio Preto no evento Abalaminas, que será realizado no dia 6 de junho, em Ouro Branco, Minas Gerais. Baru é aluno do Mestre Canção, integra o grupo AMA Capoeira, do Mestre Charm, e faz parte do projeto social Maquininha do Futuro. No evento, ele enfrenta o atleta “Carcará”, de Alagoas, na categoria peso leve. O confronto está entre as lutas principais da programação.

O Abalaminas é realizado pelo Mestre Sapo e contará com a presença de nomes ligados ao Elite Capoeira Fight, como Mestre Pequinês e Cézar Mutante, ex-lutador do UFC, além de outros integrantes da organização. Durante o evento, atletas serão observados para possível participação em uma edição do Elite Capoeira Fight em Miami.

A participação de Baru representa mais um passo em sua trajetória competitiva e reforça a circulação nacional de atletas formados em projetos de base. Para o Maquininha do Futuro, a presença no evento também evidencia o papel da capoeira como ferramenta de formação, identidade cultural e desenvolvimento humano.