AS CINCO ESTRELAS

Na primeira Copa realizada em dois países asiáticos, o Brasil conquistou seu quinto título mundial. O ataque formado por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho foi decisivo ao longo do torneio. A seleção venceu todos os sete jogos disputados. Na final, derrotou a Alemanha por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo. A conquista consolidou o Brasil como o maior campeão da história das Copas do Mundo.