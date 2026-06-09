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AS CINCO ESTRELAS

Da primeira estrela em 1958 ao pentacampeonato em 2002, a Seleção Brasileira construiu uma trajetória marcada por grandes jogadores, campanhas memoráveis e recordes históricos no futebol mundial.

por Da Redação
Publicado há 6 horasAtualizado há 5 horas
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1958 (Suécia) (Divulgação)
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1958 (Suécia) (Divulgação)
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1958 (Suécia): O Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo com uma equipe talentosa liderada por Pelé, Garrincha e Didi. Após uma campanha consistente, venceu a anfitriã Suécia por 5 a 2 na final. Pelé, com apenas 17 anos, destacou-se decisivamente. O título marcou a ascensão definitiva do futebol brasileiro no cenário mundial. Foi a primeira conquista da seleção em Copas do Mundo.

1962 (Chile) 

1962 (Chile) (Divulgação)
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1962 (Chile) (Divulgação)

Na Copa realizada no Chile, o Brasil defendeu com sucesso o título conquistado quatro anos antes. Mesmo com a lesão de Pelé durante o torneio, a equipe contou com atuações brilhantes de Garrincha. A campanha foi sólida e culminou na vitória por 3 a 1 sobre a Tchecoslováquia na final. O Brasil tornou-se bicampeão mundial. A conquista consolidou a força da seleção brasileira.

1970 (México)

1970 (México) (Divulgação)
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1970 (México) (Divulgação)

Considerada uma das maiores seleções da história, o Brasil venceu a Copa no México com futebol ofensivo e envolvente. Liderada por Pelé, a equipe contava ainda com Jairzinho, Rivelino e Tostão. A final terminou com vitória por 4 a 1 sobre a Itália. O time venceu todos os seus jogos na competição. O tricampeonato garantiu ao Brasil a posse definitiva da Taça Jules Rimet.

1994 (Estados Unidos)

1994 (Estados Unidos) (Divulgação)
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1994 (Estados Unidos) (Divulgação)

Após 24 anos sem títulos, o Brasil voltou ao topo na Copa disputada nos Estados Unidos. A equipe teve como destaques Romário e Bebeto. A final contra a Itália terminou empatada sem gols. Pela primeira vez uma decisão de Copa foi definida nos pênaltis. O Brasil venceu por 3 a 2 e conquistou o tetracampeonato.

2002 (Coreia do Sul e Japão)

2002 (Coreia do Sul e Japão) (Divulgação)
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2002 (Coreia do Sul e Japão) (Divulgação)

Na primeira Copa realizada em dois países asiáticos, o Brasil conquistou seu quinto título mundial. O ataque formado por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho foi decisivo ao longo do torneio. A seleção venceu todos os sete jogos disputados. Na final, derrotou a Alemanha por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo. A conquista consolidou o Brasil como o maior campeão da história das Copas do Mundo.