América anuncia quatro reforços para a sequência da Bezinha

O América anunciou a chegada de quatro jogadores que irão compor o elenco na disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, comandados pelo técnico Kinho Forgiarini. O volante João Gregório e o atacante Adal Santos foram anunciados nesta quinta-feira, 14, enquanto o lateral Shinji e o também atacante Gabriel tiveram suas chegadas confirmadas na manhã desta sexta-feira, 15.

Aos 23 anos, João Gregório chega ao Rubro após ser destaque do Tanabi na conquista do título da Bezinha 2025. O volante também teve papel fundamental no acesso da Inter de Bebedouro neste ano, marcando dois gols decisivos na semifinal da competição. O jogador já integra o elenco americano e trabalha com o grupo visando o próximo desafio, no domingo, fora de casa, contra o José Bonifácio.

Adal Santos, de 20 anos, tem passagens por Santo André e Monte Azul, e agora veste o manto do Mecão para ajudar o América na busca pelos objetivos da competição. Atacante de velocidade e de explosão pelos lados do campo.

Com 21 anos, o japonês Shinji é um jogador que costuma atuar como lateral-direito e volante, e promete trazer intensidade no time. O atleta vem do Toledo Esporte Clube e agora passa a vestir o manto do América em busca dos nossos objetivos na temporada.

Gabriel, também com seus 21 anos, disputou o Paulista A3 deste ano pela Francana e também acumula experiências por gigantes como Portuguesa e Grêmio, onde foi campeão gaúcho em 2023.

Os quatro poderão fazer suas estreias no duelo contra o José Bonifácio, neste domingo, 17, às 15 horas, em mais um compromisso importante do América na Bezinha.