América anuncia chegada de lateral para a sequência da disputa da Bezinha

O América anunciou nesta terça-feira, 26, a contratação do lateral-esquerdo Abimael como reforço da equipe para a sequência da temporada. O jogador já foi integrado ao elenco e passa a ser mais uma opção para o técnico Kinho Forgiarini na disputa do Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão, a Bezinha.

Abimael chega ao clube após atuar pelo Centro-Oeste, de Goiás, e traz no currículo passagens pela base de dois grandes clubes do futebol brasileiro: Palmeiras e Corinthians.

O novo reforço já trabalha com o restante do grupo e busca ganhar ritmo para ficar à disposição nos próximos compromissos do Rubro. O América segue focado na luta pela classificação à próxima fase da Bezinha e vive momento importante dentro do Grupo 1 do torneio. Atualmente, a equipe ocupa a 4ª colocação, com 9 pontos conquistados, posição que mantém o time dentro da zona de classificação.

O próximo desafio do América será diante do Riopretano, duelo que marca o segundo encontro entre as equipes; no primeiro jogo, realizado no Anísio Haddad, Falcão e Rubro ficaram no empate sem gols, em compromisso da 2ª rodada da Bezinha. A nova partida acontece neste sábado, 30, às 15 horas, no Estádio Teixeirão, e será válido pela 7ª rodada da primeira fase da competição estadual.