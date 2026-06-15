Adolescente de Rio Preto conquista dois títulos no Circuito Interior de Jiu-Jitsu

A jovem Alice Rodrigues Chederolli, de apenas 13 anos, foi um dos destaques do Circuito Interior de Jiu-Jitsu, realizado neste domingo, 14, em Araçatuba, conquistando dois importantes títulos na competição. Ela se sagrou campeã na categoria juvenil feminino faixa azul, confirmando o bom momento vivido na temporada e o resultado do intenso trabalho desenvolvido nos treinamentos.

A atleta superou suas adversárias e garantiu o lugar mais alto do pódio em sua divisão. Alice também participou do absoluto feminino, modalidade que reúne atletas independentemente da categoria específica. Mais uma vez, a jovem mostrou personalidade e qualidade técnica ao vencer disputas contra competidoras com idade entre 16 e 17 anos.

A conquista ganha ainda mais relevância pelo fato de Alice ter enfrentado atletas mais experientes e fisicamente mais desenvolvidas. Mesmo diante do desafio, ela conseguiu impor seu ritmo de luta e alcançar mais um resultado expressivo em sua trajetória esportiva. Treinada pelo Professor Rodrigo DuValle, na Academia Carlson Gracie em Rio Preto, Alice já demonstra características de quem pode construir uma trajetória promissora na modalidade.

As vitórias foram celebradas por familiares, treinadores e apoiadores, que acompanham de perto o desenvolvimento da jovem nos tatames. Com duas conquistas importantes em Araçatuba, Alice encerrou a competição com motivos de sobra para comemorar e já volta suas atenções para o próximo desafio da temporada, o Campeonato Brasileiro da modalidade, que será realizado no final de junho, em São Paulo, onde Alice poderá chegar a mais uma campanha de grande destaque em torneios de Jiu-Jitsu.