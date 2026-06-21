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GRUPO E

Alemanha encara a Costa do Marfim

por Da Redação
Publicado em 20/06/2026 às 22:46
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Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam neste sábado, 20, às 17 horas no BMO Field, em Toronto, no Canadá, em um duelo que promete reunir a tradição dos tetracampeões mundiais e o entusiasmo de uma equipe africana que sonha em surpreender os favoritos, após vencer o Equador com um gol nos acréscimos.

A seleção alemã iniciou sua campanha de forma avassaladora. Na estreia, goleou Curaçao por 7 a 1 e assumiu a ponta do grupo graças ao saldo de gols. O resultado confirmou o poder ofensivo da equipe comandada por Julian Nagelsmann. Com nomes experientes e uma nova geração em ascensão, a Alemanha chega embalada por jogadores como Jamal Musiala, Florian Wirtz e Kai Havertz.

Do outro lado, a Costa do Marfim mostrou força e organização ao derrotar o Equador por 1 a 0 em sua estreia. O resultado colocou os marfinenses na vice-liderança do Grupo E.

Na outra partida da chave, o Equador, que desperdiçou muitas chances contra a Costa do Marfim, precisa vencer Curaçao se quiser continuar sonhando com uma vaga na próxima fase.