Alemanha encara a Costa do Marfim
Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam neste sábado, 20, às 17 horas no BMO Field, em Toronto, no Canadá, em um duelo que promete reunir a tradição dos tetracampeões mundiais e o entusiasmo de uma equipe africana que sonha em surpreender os favoritos, após vencer o Equador com um gol nos acréscimos.
A seleção alemã iniciou sua campanha de forma avassaladora. Na estreia, goleou Curaçao por 7 a 1 e assumiu a ponta do grupo graças ao saldo de gols. O resultado confirmou o poder ofensivo da equipe comandada por Julian Nagelsmann. Com nomes experientes e uma nova geração em ascensão, a Alemanha chega embalada por jogadores como Jamal Musiala, Florian Wirtz e Kai Havertz.
Do outro lado, a Costa do Marfim mostrou força e organização ao derrotar o Equador por 1 a 0 em sua estreia. O resultado colocou os marfinenses na vice-liderança do Grupo E.
Na outra partida da chave, o Equador, que desperdiçou muitas chances contra a Costa do Marfim, precisa vencer Curaçao se quiser continuar sonhando com uma vaga na próxima fase.