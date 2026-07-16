Lote de água retirado do mercado por contaminação foi envasado na região de Rio Preto

Um lote de água mineral retirado de circulação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa foi envasado em Potirendaba, na região de Rio Preto. A medida atinge dois lotes da Mamba Water, marca da HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. — empresa do grupo Heineken —, envasados pela Bebidas Poty S.A., instalada no município, em regime de co-packing.

A determinação foi publicada nesta quinta-feira, 16, no Diário Oficial da União e estabelece o recolhimento voluntário, além da suspensão da comercialização, distribuição e consumo das latas de 350 mililitros dos lotes 13 e 14, fabricados nos dias 3 e 4 de abril deste ano e com validade até abril de 2027.

Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após a própria fabricante comunicar à agência reguladora que havia identificado, em análises internas de rotina, resultados microbiológicos fora dos padrões exigidos para água destinada ao consumo humano.

Em nota, a Mamba Water informou que o recall tem caráter preventivo e classificou o episódio como "pontual e restrito" aos dois lotes produzidos na unidade da Bebidas Poty. A empresa acrescentou que aproximadamente 82% do volume fabricado já havia sido bloqueado antes da distribuição ao mercado e afirmou não haver, até o momento, registro de consumidores afetados.

A companhia informou ainda que todas as medidas necessárias foram adotadas em conjunto com o parceiro industrial responsável pelo envase e disponibilizou canais de atendimento aos consumidores.

A Pseudomonas aeruginosa é considerada uma bactéria oportunista, capaz de provocar infecções principalmente em pessoas imunossuprimidas, como pacientes em tratamento oncológico, transplantados, idosos e indivíduos com doenças que comprometem o sistema imunológico. Embora o risco para a população em geral seja considerado baixo, a legislação sanitária brasileira proíbe a presença do microrganismo em água mineral destinada ao consumo humano.

Este é o terceiro episódio envolvendo a bactéria registrado no país em poucos meses. Em maio, a Anvisa determinou o recolhimento de mais de uma centena de lotes de produtos da Ypê após a detecção do microrganismo em matérias-primas. Em junho, outro lote de água mineral, da marca Crystal, também foi retirado do mercado pelo mesmo motivo.

A resolução da Anvisa restringe a medida exclusivamente aos lotes 13 e 14 da Mamba Water em lata de 350 ml. Consumidores que possuírem produtos dessas remessas são orientados a interromper o consumo e entrar em contato com a fabricante para obter orientações sobre a substituição ou reembolso.

Nota na íntegra da Mamba Water

Prezando pelo respeito aos consumidores e a qualidade dos produtos, a Mamba Water está realizando recall preventivo dos lotes 13 a 14 de sua água mineral sem gás após identificar, em análises de rotina, resultado fora do padrão microbiológico esperado. Trata-se de uma ocorrência pontual e restrita a esses lotes específicos, envasados pelo parceiro industrial Bebidas Poty S.A. Não há, até o momento, qualquer registro de impacto à saúde de consumidores. Cerca de 82% do volume destes lotes já foi previamente bloqueado e está fora de circulação, e todas as medidas cabíveis já foram rapidamente tomadas junto ao parceiro industrial. Seguimos acompanhando o tema de perto e colocamos os canais de atendimento à disposição de nossos consumidores: [email protected] ou pelo telefone 0800 888 1090, de segunda a sábado, das 9h às 21h.

Nota na íntegra da Bebidas Poty

A Bebidas Poty SA, responsável pelo envase da água mineral sem gás Mamba Water, informa ter identificado, por meio de controles internos de rotina, um desvio de qualidade microbiológica no produto água mineral sem gás, lata 350ml de Mamba Water, restrito aos lotes com final 13 e 14. De forma preventiva, a Bebidas Poty imediatamente informou a ocorrência à marca e todas as medidas cabíveis foram rapidamente tomadas. Não há registro de reclamações ou de qualquer impacto à saúde de consumidores em canais de atendimento da Mamba Water ou da Bebidas Poty SA. Estudos já confirmaram que o problema foi pontual na linha em questão. A empresa reforça seu compromisso com a qualidade, a segurança dos consumidores e a transparência, mantendo colaboração integral com as autoridades competentes.