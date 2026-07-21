Grupo Harmonia amplia rede hoteleira com compra da antiga colônia da Apamagis em Ibirá

O Grupo Harmonia ampliou sua presença no mercado de turismo de lazer do interior paulista com a aquisição da antiga colônia de férias da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), em Ibirá, município conhecido pelo turismo termal no Noroeste paulista. A operação foi concluída nesta semana por R$ 4 milhões e representa mais um passo na estratégia de expansão da rede hoteleira, que vem incorporando ativos voltados ao turismo de descanso e bem-estar.

A compra sucede outra operação semelhante realizada pelo grupo em 2024, quando adquiriu a antiga colônia da Apamagis no Guarujá. Com o novo ativo, a empresa fortalece seu portfólio de hotéis e colônias de férias, que já reúne unidades em Praia Grande, Mairiporã, Santo Antônio do Pinhal, Sarapuí, Monte Verde (MG) e outros destinos voltados ao turismo regional.

O empreendimento de Ibirá já era administrado pelo Grupo Harmonia, quando passou a operar sob o nome Estância Gran Ibirá. A unidade dispõe de 18 apartamentos, piscina climatizada, restaurante, sauna, quadra esportiva e áreas de lazer, além da proximidade com o complexo de águas termais da cidade, principal atrativo turístico do município.

Segundo a Apamagis, a alienação faz parte da estratégia de concentrar investimentos em serviços com maior utilização pelos associados. O presidente da entidade, Thiago Massad, afirmou que imóveis com baixa demanda passaram a ser avaliados para venda, direcionando recursos para outras áreas da associação.

A decisão também teve motivação financeira. De acordo com o diretor de Secretaria da Apamagis, José Fabiano Camboim, a unidade acumulava prejuízo anual próximo de R$ 700 mil na última década e apresentava taxa média de ocupação de apenas 12%, tornando economicamente inviável sua manutenção pela entidade.

Para o Grupo Harmonia, a aquisição amplia uma estratégia baseada na recuperação e modernização de empreendimentos voltados ao turismo de lazer. Segundo representantes da empresa, a unidade de Ibirá deverá passar por reformas para ampliar sua atratividade e aproveitar o fluxo de visitantes atraídos pelas estâncias hidrominerais da cidade.

Ligado à Harmonia Benefícios e à ABRASPESP, o Grupo Harmonia atua na operação de hotéis, pousadas e colônias de férias no Sudeste, oferecendo hospedagem tanto para associados de entidades conveniadas quanto para o público em geral. A expansão ocorre em um momento de crescimento do turismo doméstico, impulsionado pela maior procura por destinos de curta distância e experiências voltadas ao bem-estar e ao lazer.