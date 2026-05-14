Exportações para o bloco europeu

A União Europeia (UE) retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar carnes, ovos e mel, medida adotada pelo não cumprimento das regras no uso de antimicrobianos e deve valer a partir do dia 3 de setembro. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o governo brasileiro recebeu a notícia com surpresa e afirmou que o País possui um sistema sanitário robusto e de qualidade internacional reconhecida. “O Brasil é o maior exportador do mundo de proteínas de origem animal e o principal fornecedor de produtos agrícolas ao mercado europeu”, diz o comunicado do Mapa. A nota explica ainda que o governo tomará todas as medidas necessárias para reverter essa decisão, voltar à lista de países autorizados, e garantir o fluxo de vendas desses produtos para o bloco europeu.

Importação de carne bovina

Após a decisão da União Europeia, anunciada ao governo federal, em suspender as importações brasileiras de produtos de origem animal, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) comentou que o Brasil segue habilitado a exportar carne bovina ao mercado europeu. Segundo a Abiec, o setor privado tem trabalhado em parceria com o Mapa na elaboração de protocolos voltados ao atendimento das novas exigências europeias, além de manter diálogo técnico e colaborado com as autoridades competentes sobre o tema. No ranking dos destinos da carne bovina em valor, a UE ocupou a terceira posição em 2025 e a quarta em volume, respondendo por 5,87% da receita total das exportações brasileiras de carne bovina e 3,68% do volume embarcado no período. Atualmente, a China é o principal mercado comprador da carne bovina brasileira.

Superávit do agro paulista

Levantamento do Instituto de Economia Agrícola (IEA) mostrou que de janeiro a abril de 2026, o agronegócio paulista apresentou bom desempenho no comércio exterior, registrando superávit de US$ 6,45 bilhões. Esse resultado foi impulsionado por exportações que somaram US$ 8,47 bilhões, frente a importações de US$ 2,02 bilhões. No período, o setor respondeu por 39% do total das exportações do estado, enquanto as importações do agronegócio representaram 7,1% do total estadual. O complexo sucroalcooleiro- com destaque para a exportação de açúcar- está na primeira posição do ranking, responsável por 21,8% do total exportado pelo estado de São Paulo.

Café

A colheita de café da safra 2026-2027 no Brasil avança lentamente neste início de maio, especialmente com a maior atenção de investidores com o clima mais frio e as incertezas geopolíticas que envolvem o conflito entre Irã e Estados Unidos. Segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), muitas lavouras ainda têm percentual elevado de grãos verdes e com maturação pouco uniforme. Além disso, o Centro de Pesquisas avalia que a recente frente fria em regiões produtoras brasileiras, no início desta semana, traz preocupações quanto à possibilidade de geadas, o que pode limitar a produção de café.