Interior paulista ganha o primeiro Edge Data Center regional; expansão reforça protagonismo

Conteúdo patrocinado por CDZNET Data Center

A CDZNET Data Center, pioneira em Edge Data Center no interior de São Paulo, concluiu a primeira fase de expansão de sua unidade em São José do Rio Preto. A empresa ampliou sua capacidade de 12 para 36 racks full, um crescimento de 200%, consolidando a região como referência em infraestrutura de dados de baixa latência.

Diferente dos modelos concentrados na capital, o conceito de Edge Data Center leva a estrutura para mais perto do usuário final, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a confiabilidade dos sistemas, um diferencial competitivo para empresas cada vez mais dependentes de tecnologia.

Portfólio completo atende empresas, saúde e setor público

Com a expansão, a CDZNET Data Center passa a oferecer uma gama completa de serviços, incluindo cloud computing, servidores dedicados, servidores de e-mail, VPS, colocation, backup em nuvem, disaster recovery (DR) e infraestrutura preparada para aplicações de inteligência artificial.

A estrutura foi planejada para atender pequenas e médias empresas, além de setores estratégicos como saúde e prefeituras da região, que demandam estabilidade, segurança e disponibilidade contínua.

Outro destaque é a conectividade: o data center possui ligação direta com as principais operadoras de telecomunicação, garantindo redundância de links e alta disponibilidade.