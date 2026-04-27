Interior paulista ganha o primeiro Edge Data Center regional; expansão reforça protagonismo
Com crescimento de 200%, a CDZNET Data Center oferece serviços de cloud computing, servidores dedicados, backup em nuvem e colocation
Conteúdo patrocinado por CDZNET Data Center
A CDZNET Data Center, pioneira em Edge Data Center no interior de São Paulo, concluiu a primeira fase de expansão de sua unidade em São José do Rio Preto. A empresa ampliou sua capacidade de 12 para 36 racks full, um crescimento de 200%, consolidando a região como referência em infraestrutura de dados de baixa latência.
Diferente dos modelos concentrados na capital, o conceito de Edge Data Center leva a estrutura para mais perto do usuário final, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a confiabilidade dos sistemas, um diferencial competitivo para empresas cada vez mais dependentes de tecnologia.
Portfólio completo atende empresas, saúde e setor público
Com a expansão, a CDZNET Data Center passa a oferecer uma gama completa de serviços, incluindo cloud computing, servidores dedicados, servidores de e-mail, VPS, colocation, backup em nuvem, disaster recovery (DR) e infraestrutura preparada para aplicações de inteligência artificial.
A estrutura foi planejada para atender pequenas e médias empresas, além de setores estratégicos como saúde e prefeituras da região, que demandam estabilidade, segurança e disponibilidade contínua.
Outro destaque é a conectividade: o data center possui ligação direta com as principais operadoras de telecomunicação, garantindo redundância de links e alta disponibilidade.
Tecnologia com atendimento humanizado
Além da robustez técnica, a empresa investe em suporte especializado. A operação conta com equipe certificada e atendimento humanizado disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.
“Toda essa estrutura, combinada com um time técnico qualificado, permite atender às mais exigentes demandas do mercado. Nosso foco é oferecer excelência operacional com atendimento próximo e humano”, afirma a direção da empresa.
Para sustentar o crescimento, a CDZNET Data Center amplia sua rede de parceiros comerciais, com foco em empresas de tecnologia e consultores. A meta é expandir a atuação no interior paulista e triplicar o faturamento em curto prazo.
Mercado impulsionado por novas tecnologias
O avanço dos Edge Data Centers acompanha a expansão do 5G, da Internet das Coisas (IoT) e da inteligência artificial. Ao reduzir a distância entre o processamento e o usuário, esse modelo se torna essencial para operações que exigem velocidade e confiabilidade.
Com a nova estrutura, a CDZNET Data Center reforça seu posicionamento como referência regional e contribui para a descentralização da infraestrutura tecnológica no estado.
Serviço
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