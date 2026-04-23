Encontro debate cultura caipira no noroeste paulista

O jornalista, professor e escritor Romildo Sant’Anna realiza, no dia 24 de abril, às 20h, uma palestra no Centro Cultural Vasco com o tema “O caipira no noroeste paulista”. O encontro integra uma série de atividades culturais voltadas principalmente para vestibulandos, mas é aberto ao público em geral.

Romildo destaca que a proposta é refletir sobre a identidade cultural do interior, abordando a formação e a representação do caipira ao longo do tempo. A programação inclui ainda a exibição do filme Caña Brava, que retrata o cotidiano de pessoas simples do interior.

A música caipira será um dos eixos centrais da palestra. Romildo pretende analisar diferentes canções para discutir suas origens e significados. Entre os exemplos, menciona “Nova Londrina”, ressaltando como essas narrativas, muitas vezes transmitidas oralmente, atravessam gerações.

Para ele, a permanência dessas obras ao longo do tempo não é por acaso. “São obras que atravessam décadas. A arte, quando supera o filtro do tempo, é porque de fato é arte”.

O encontro também propõe uma reflexão sobre questões sociais e políticas relacionadas ao tema. Romildo aponta a existência de preconceito em relação ao caipira e destaca a importância de reconhecer essas vozes. “Dar voz, ou reconhecer a voz de quem muitas vezes não tem espaço, também é um posicionamento político”, destaca.

Outro aspecto abordado será a transmissão do conhecimento na cultura caipira, marcada pela oralidade. “O bom samba não se aprende na escola, e com a música caipira é a mesma coisa”, explica. Para ele, o talento artístico independe da origem: “Se você tem talento, vai ser artista, não importa de onde venha. Não desista”.

O evento acontece na rua São João, 1840, no bairro Boa Vista.