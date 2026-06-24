Sarau Literário transforma conteúdo do 2º bimestre em apresentações artísticas na Escola Jamil Khauan

Um sarau literário em formato de apresentações artísticas transforma o conteúdo do segundo bimestre em uma experiência diferente de aprendizado na Escola Estadual Professor Jamil Khauan. Nesta quarta-feira, 24, às 10h, estudantes das segundas séries apresentam a outras turmas o que estudaram em sala de aula sobre o movimento do Romantismo.

O projeto, realizado desde 2014, propõe que os alunos se apropriem dos conteúdos e os expressem por meio da arte, tornando o aprendizado mais dinâmico e participativo.

Neste ano, o tema trabalhado é o Romantismo, com foco nas três gerações do movimento: a primeira, marcada pelo indianismo e nacionalismo; a segunda, conhecida pelo ultrarromantismo e pela temática da morte; e a terceira, ligada ao abolicionismo. Uma das turmas também apresenta uma miscelânea que reúne características das três fases.

As apresentações acontecem em formato de circuito. As turmas se dividem em diferentes espaços da escola, apresentam seus trabalhos e depois assistem às demais encenações em sistema de rodízio, permitindo uma troca entre os estudantes. “O aluno aprende, se apropria da matéria e a apresenta. Nós transformamos esse conteúdo em arte”, explica a coordenação do projeto.

O evento é voltado para pais e familiares, que acompanham as apresentações e vivenciam o resultado do trabalho desenvolvido em sala. Ex-alunos que participaram de edições anteriores também costumam retornar para colaborar na organização.

A professora Carla destaca que, nos dias que antecedem o evento, a preparação é intensa entre os estudantes. “Às vésperas, o estresse está no último grau, mas é sempre uma magia no ar nesse momento final”, afirma.

A expectativa da escola é proporcionar uma experiência que una aprendizado e cultura. “É um espetáculo em forma de aula dinamizada”, define a organização.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura