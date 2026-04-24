Represa recebe roda de samba 100% feminina neste domingo, 26

O coletivo “Elas que Sambam, Elas que Cantam” realiza, neste domingo, 26, a partir das 17h, a segunda edição da roda de samba 100% feminina em Rio Preto. O encontro acontece no Point do Acarajé, no Lago 2 da Represa Municipal, com entrada gratuita.

A iniciativa nasceu do sonho da idealizadora Eliane Nunes, responsável pela perfil de Instagram Rio Preto no Samba, de criar um espaço onde mulheres pudessem se reunir para cantar, tocar e viver o samba com liberdade. A primeira edição aconteceu no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, marcando o início do projeto. De forma voluntária, musicistas se uniram à proposta, contribuindo para que o evento ganhasse vida. Desde então, o movimento ganhou força com o apoio de um grupo de fundadoras responsáveis pela estruturação e produção.

Atualmente, a organização conta com 10 mulheres que atuam diretamente na construção do evento, com o objetivo de promover um ambiente seguro, diverso e democrático. “Nossa primeira edição foi curadora e espiritual. Agora, voltamos ainda mais potentes e organizadas para reunir todas as apaixonadas por samba”, destaca a organização.

A roda é aberta à participação: qualquer pessoa pode chegar e somar ao encontro. A condução musical ficará por conta de 12 mulheres musicistas de Rio Preto e região, responsáveis pela voz e instrumentos: Adriane Calixto, Isabela Araújo, Neny Luah, Veronica Maria, Mariana Carvalho, Maríli Salvador, Érica Porto, Fabrícia Pereira, Maristela Trindade, Clície Cicilio, Tania Silva e Carolina Gomes.

Mais do que um evento, o coletivo se define como um movimento que busca fomentar, conectar e fortalecer o protagonismo feminino no cenário musical. Após uma estreia marcante, o grupo consolida seus valores e propósitos nesta segunda edição, reafirmando o compromisso de celebrar o samba com uma roda formada e produzida exclusivamente por mulheres, mas aberta a todos, incluindo homens, crianças e toda a comunidade.

Mais informações podem ser obtidas através do Instagram: @elassambamelascantam e @riopretonosamba

* Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura