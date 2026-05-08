Rio Preto recebe show de Rodriguinho neste sábado

Rodriguinho, um dos grandes nomes do pagode nacional, se apresenta em Rio Preto neste sábado, 9, a partir das 17h, na Estação Sambar. O cantor promete uma noite marcada por nostalgia, romantismo e sucessos que atravessaram gerações.

Nascido em Bauru, Rodriguinho iniciou sua trajetória musical ainda na infância e ganhou projeção nacional nos anos 1990 como vocalista do grupo Os Travessos, conquistando o público com músicas que se tornaram clássicos do gênero.

Dono de uma voz marcante e de um estilo romântico, o artista também consolidou carreira como compositor, assinando hits de sucesso ao lado de nomes como Thiaguinho, entre eles “Fugidinha”, “Livre Pra Voar” e “A Amizade É Tudo”.

Em 2004, iniciou a carreira solo e ampliou ainda mais sua presença no cenário musical brasileiro. Desde então, lançou álbuns, DVDs, realizou turnês por todo o país e também passou a atuar como produtor musical, influenciando novas gerações do pagode.

Em 2024, voltou aos holofotes ao participar do Big Brother Brasil 24, reforçando ainda mais sua popularidade junto ao público.

Para a produção do evento, receber o cantor em Rio Preto representa também um momento especial. “Representa uma emoção muito grande, porque sou muito fã desde a minha adolescência. O Rodriguinho, além de um ótimo cantor, também é um dos maiores compositores do pagode”, afirma, dono da Barão Produções.

Além de Rodriguinho, também sobem ao palco os grupos Sem Querer, Doce Magia e Sambalada, nomes conhecidos na cena musical de Rio Preto e região.

“O público pode esperar um show emocionante, relembrando sucessos que marcaram gerações e com uma energia incrível”, completa o produtor.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 50 no Zé do Ingresso.

Palco do evento, é Estação Sambar que vem se consolidando como um dos principais espaços de lazer e entretenimento da cidade. Localizada na Estrada Municipal José Domingues Netto, nº 841, na Vila Azul, o espaço reúne quadras esportivas de futevôlei, beach tennis e vôlei, além de receber shows e eventos de grande porte.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura