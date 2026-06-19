Pedro Violeiro lança novo clipe 'Hoje Tem Vuco Vuco'

O cantor e violeiro Pedro Violeiro lança nesta sexta-feira, às 18h, o clipe da música "Hoje Tem Vuco Vuco", gravado em Tanabi. O trabalho chega às plataformas digitais com a proposta de unir a tradição da viola sertaneja a uma sonoridade mais dançante, buscando conquistar diferentes gerações de ouvintes.

Natural de São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso, Pedro mora atualmente em Rio Preto, cidade escolhida para impulsionar sua carreira musical. Aos 19 anos, ele acumula uma trajetória de dez anos na música, já que começou a tocar e cantar aos 9 anos de idade.

A relação com a música começou cedo: aos 9 anos de idade, influenciado pelo pai e pela família, Pedro iniciou os primeiros contatos com a viola caipira. Aos 14 anos, ganhou projeção nacional ao publicar vídeos na internet ao lado do pai, chamando atenção pela habilidade com o instrumento e pela autenticidade de sua interpretação.

Hoje, vivendo exclusivamente da música, o artista vê o novo projeto como um passo importante em sua consolidação profissional. A música “Hoje Tem Vuco Vuco”, enviada por um compositor de Minas Gerais e aprovada em conjunto com sua equipe e produção, foi escolhida por seu potencial dançante e sua proposta de unir diferentes públicos. “É uma música bem dançante, para animar bastante. Tem um pouco de viola, um pouco de batida, é algo bem eclético”, explicou o cantor.

A música nasceu a partir de uma composição enviada por um compositor de Minas Gerais. Após a aprovação da canção, Pedro e sua equipe iniciaram a produção e decidiram investir também na gravação do videoclipe.

As imagens foram registradas no Haras do Pacheco e contaram com a participação de parceiros e apoiadores. Segundo o cantor, a mobilização de todos os envolvidos foi um dos pontos mais marcantes da experiência. "Acho que o entrosamento do pessoal foi muito bacana. Conseguimos organizar tudo com parceiros e apoiadores para fazer acontecer", destaca Pedro.

O artista explica que o novo trabalho representa uma fase importante de sua carreira. Conhecido por um estilo que costuma atrair um público mais maduro, ele busca agora aproximar também os ouvintes mais jovens. "Estou buscando trazer um pouco da juventude e mesclar com o pessoal que já acompanha meu trabalho", afirma.

Com batidas animadas e influência da viola sertaneja, "Hoje Tem Vuco Vuco" promete colocar o público para dançar e ampliar ainda mais o alcance do cantor nas redes sociais e plataformas digitais. O clipe estará disponível no canal oficial de Pedro Violeiro no YouTube.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura