Orquestra de Cordas do Guri realiza concertos gratuitos em Rio Preto em junho

A Orquestra de Cordas do projeto Guri Rio Preto realiza três apresentações gratuitas em junho como parte da Temporada 2026 de Concertos do programa de educação musical do Governo do Estado de São Paulo. Os concertos acontecem nesta terça, 16, no Sesc Rio Preto, na próxima quinta-feira, 18, e no dia 30, no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, sempre às 19h.

Formado por jovens músicos da região, o grupo apresenta o programa Tradição e Novas Sonoridades, que propõe um diálogo entre diferentes épocas da música para cordas sob a regência do maestro Paulo de Tarso.

O repertório reúne músicas do período barroco de Handel e Purcell, composições de diferentes períodos e releituras contemporâneas de Jonathan Santos e Marcos Lucas, em um conjunto que aproxima tradição e modernidade.

Também integram o concerto obras como "Chanson", de Nadia Boulanger, além de peças como "Pizzicato Valsa", de Jonathan Santos, "Sarabanda", de Handel, "Abdelazer", de Henry Purcell, e "Pizzicato Polka", de Johann Strauss, destacando contrastes entre lirismo, dança e ritmo.

O projeto também ficará disponível na íntegra no canal do YouTube SouGURI após as apresentações

O GURI é o maior programa de educação musical e desenvolvimento humano do Brasil e já impactou mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens em todo o Estado. Vinculado à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, o projeto é gerido pela Santa Marcelina Cultura e oferece formação musical gratuita em diferentes níveis.

Em Rio Preto, a Orquestra de Cordas integra um dos 29 grupos musicais do programa, número que deve chegar a 32 formações ainda no segundo semestre. Além dos concertos, os alunos participam de uma rede de aprendizado que inclui orquestras, corais, bandas sinfônicas e grupos de música instrumental brasileira.

Quem estuda música no GURI pode integrar os grupos musicais do programa, que fazem parte de uma ampla rede de formação artística em todo o Estado. A temporada de 2026 entra em um dos meses mais movimentados do ano, com 59 apresentações previstas em junho.

Criada em 2010, a orquestra já se apresentou em importantes palcos nacionais e internacionais, incluindo intercâmbio nos Estados Unidos e colaborações com músicos como Ricardo Herz e Adriana Holtz, consolidando sua trajetória como espaço de formação e difusão artística.

As inscrições para o GURI continuam abertas. No site oficial do programa, é possível encontrar mais informações.

Serviço

Orquestra de Cordas do GURI São José do Rio Preto

16 de junho – Sesc Rio Preto, 19h

18 e 30 de junho – Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, 19h

Entrada gratuita

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura