Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
FESTIVAL

Marina Sena é confirmada no AMAÊ Festival 2026 em Rio Preto

Evento que acontece em 7 de novembro terá também BK, Luccas Carlos, Veigh e Kayblack, reunindo grandes nomes da música nacional em sua quarta edição.

por Dandara Caroline*
Publicado em 26/05/2026 às 16:16
Fonte preferida no Google
Marina Sena foi confirmada como uma das atrações do AMAÊ Festival (Divulgação)
Galeria
Marina Sena foi confirmada como uma das atrações do AMAÊ Festival (Divulgação)
Ouvir matéria

Marina Sena é uma das atrações confirmadas no AMAÊ Festival de 2026, que acontece no dia 7 de novembro, em Rio Preto. Fenômeno da música pop brasileira, a cantora acumula milhões de reproduções nas plataformas digitais e promete ser um dos destaques da quarta edição do evento.

Além dela, o line-up também conta com nomes como Veigh, Kayblack, Abbud, Alee, Adria e Claudinho Brasil. O festival também confirmou a presença de BK, que esteve na edição do ano passado e foi um dos artistas mais aguardados da noite, além de Luccas Carlos, ampliando ainda mais a diversidade do line-up.

O AMAÊ Festival se prepara para voltar aos palcos de Rio Preto em sua quarta edição consecutiva, consolidado como um dos principais festivais do interior paulista. Antes conhecido como AWÊ Festival, o evento reúne grandes nomes da música nacional em uma experiência marcada por megaestrutura, diversidade musical e mais de 12 horas de apresentações. Neste ano, o festival contará novamente com dois mega palcos simultâneos, Eco e Oca, reunindo artistas de estilos como rap, trap, funk, eletrônico e rock, além de atrair público de diferentes regiões do estado.

A pré-venda de ingressos começa no dia 10 de junho, às 19h, com lote promocional limitado. Mais informações estarão disponíveis no site oficial e Instagram do festival @amaefestival.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura