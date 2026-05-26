Marina Sena é confirmada no AMAÊ Festival 2026 em Rio Preto

Marina Sena é uma das atrações confirmadas no AMAÊ Festival de 2026, que acontece no dia 7 de novembro, em Rio Preto. Fenômeno da música pop brasileira, a cantora acumula milhões de reproduções nas plataformas digitais e promete ser um dos destaques da quarta edição do evento.

Além dela, o line-up também conta com nomes como Veigh, Kayblack, Abbud, Alee, Adria e Claudinho Brasil. O festival também confirmou a presença de BK, que esteve na edição do ano passado e foi um dos artistas mais aguardados da noite, além de Luccas Carlos, ampliando ainda mais a diversidade do line-up.

O AMAÊ Festival se prepara para voltar aos palcos de Rio Preto em sua quarta edição consecutiva, consolidado como um dos principais festivais do interior paulista. Antes conhecido como AWÊ Festival, o evento reúne grandes nomes da música nacional em uma experiência marcada por megaestrutura, diversidade musical e mais de 12 horas de apresentações. Neste ano, o festival contará novamente com dois mega palcos simultâneos, Eco e Oca, reunindo artistas de estilos como rap, trap, funk, eletrônico e rock, além de atrair público de diferentes regiões do estado.

A pré-venda de ingressos começa no dia 10 de junho, às 19h, com lote promocional limitado. Mais informações estarão disponíveis no site oficial e Instagram do festival @amaefestival.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura