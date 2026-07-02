Festa Julina Rosacruz reúne tradição, fraternidade e integração em Rio Preto

A tradicional Festa Julina da Loja Rosacruz de Rio Preto já tem data marcada e promete reunir membros da instituição, familiares, amigos e a comunidade em uma tarde de confraternização. O evento será realizado neste sábado, dia 4, a partir das 16h, na Associação dos Engenheiros.

Segundo Paulo Garrido, a celebração faz parte da história da instituição há décadas e já se tornou uma tradição entre os integrantes da fraternidade. "A Festa Julina faz parte das tradições da Loja Rosacruz São José do Rio Preto há muitos anos. Embora não haja um registro preciso de quando começou, ela já integra o calendário de atividades da Loja há várias décadas", afirma.

Tradicionalmente realizada na sede da instituição, a festa retorna neste ano a um formato que já foi adotado em outras ocasiões, sendo realizada em um espaço externo para melhor receber o público.

Mais do que uma celebração típica, o evento tem como objetivo promover a integração entre os membros da Rosacruz e a comunidade. A proposta é oferecer um ambiente acolhedor para que as pessoas possam conhecer melhor a instituição, seus valores e participar de um momento de convivência familiar e fraterna.

Entre os atrativos estão as comidas típicas, doces tradicionais, diversas opções de bebidas e a apresentação musical de Arion, que será a atração da festa. Cada convite dá direito a um kit de doces típicos. No entanto, para Paulo Garrido, um dos momentos mais aguardados é o reencontro entre amigos e familiares. "É um momento descontraído, diferente das atividades habituais da Loja, que permite fortalecer laços e criar boas memórias em um ambiente de alegria e integração", destaca.

De acordo com ele, eventos como a Festa Julina ajudam a fortalecer vínculos de amizade, incentivar a participação das famílias e aproximar a comunidade da instituição. "É uma forma prática de vivenciar valores como fraternidade, respeito e convivência harmoniosa", ressalta.

A expectativa é receber famílias de Rio Preto e região para uma tarde marcada pela convivência, integração e celebração das tradições julinas.

Serviço

Festa Julina Rosacruz 2026

4 de julho (sábado)

A partir das 16h

Associação dos Engenheiros

Rua Dr. Raul Silva, 1417

Convites: R$ 30

Crianças até 10 anos não pagam

Cada convite dá direito a um kit de doces típicos.

Informações e aquisição de convites diretamente na Loja Rosacruz ou com integrantes da instituição.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura