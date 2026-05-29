Exposição de carros antigos reúne modelos clássicos no Shopping Cidade Norte

O Shopping Cidade Norte realiza, até o dia 7 de junho, uma exposição de carros antigos na principal entrada do centro de compras. A mostra reúne modelos clássicos que marcaram diferentes gerações e promete atrair apaixonados pelo universo automotivo.

A exposição reúne veículos clássicos que marcaram época e chamam a atenção de visitantes apaixonados pelo universo automobilístico, prometendo proporcionar ao público uma verdadeira viagem no tempo. Entre os modelos expostos estão GM/Opala Diplomata 1984, Ford 1955, GM C20 Custom Deluxe 1992, VW SP2 1974, IMP/GM Calibra 1994 e uma Lambreta 1958. Além de apreciar os automóveis de perto, os visitantes também podem tirar fotos e conhecer veículos que se tornaram referência em diferentes épocas.

Segundo a gerente de marketing do Shopping Cidade Norte, Elaine Morília, a proposta da atração é unir entretenimento e memória afetiva. “Os carros antigos despertam memórias, emoções e encantam pessoas de todas as idades. É uma atração que une lazer, nostalgia e cultura para toda a família”, destaca.

Responsável pela exposição, o colecionador Alexandre Perin afirma que os veículos carregam histórias e ajudam a preservar parte da cultura automobilística. “Cada veículo carrega uma história e representa uma época. Compartilhar esses clássicos com o público é uma maneira de preservar memórias e aproximar as pessoas desse universo do antigomobilismo”, afirma.

Estagiária sob supevisão de Salomão Boaventura