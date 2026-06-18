Espetáculo inspirado em obra de Lido Loschi faz temporada gratuita em Rio Preto

A literatura ganha movimento no novo espetáculo de dança contemporânea da Cia. Vivarte, de Rio Preto. Inspirado na obra do escritor, ator e dançarino mineiro Lido Loschi, O coração de plástico faz sua temporada de estreia nos meses de junho e julho, com apresentações gratuitas em escolas e no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto.

A estreia acontece no dia 25 de junho, às 14h, na EE Prof. Bento Abelaira Gomes, no Jardim Antunes, em apresentação exclusiva para estudantes. Para o público geral, serão duas sessões: no dia 2 de julho, às 19h30, no Complexo Educacional Maria Campos Pires Albuquerque, e no dia 4 de julho, às 19h30, no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos no Vivarte Estúdio de Dança a partir do dia 26 de junho ou uma hora antes das apresentações.

A criação reúne os coreógrafos Natália Gazola, Léo Alduino e Mariana Borges, que também assina a direção geral. Juntos, eles constroem uma narrativa corporal que combina movimento, trilha sonora e dramaturgia para abordar temas como finitude, emoções e resiliência humana.

Entre os dançarinos em cena estão Júlia Borges, Beatrice Vitor, Léo Alduino, Elli, Lico Medro, Duda Fernandes e Letícia Ribeiro. Esta é a segunda produção da companhia, criada em 2020, no contexto da pandemia, e que estreou nos palcos em 2023 com o espetáculo Dança Silva.

A produção é viabilizada pela Lei Nelson Seixas 2025, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto.

Para a diretora Mariana Borges, o processo criativo do espetáculo foi marcado por vínculos pessoais e afetivos que atravessam a obra. “Eu tenho uma tia, a dona Inês, que é admirada por todo o elenco e sempre incentivou o nosso trabalho. A história do livro fala de uma tia, e durante o processo de criação, quando eu pedia para os bailarinos imaginarem alguém, sempre surgia a imagem dela. De certo modo, o espetáculo também é uma forma de agradecer à dona Inês, que sempre esteve junto com a gente, acreditando na nossa arte”, afirma.

Mariana destaca ainda que o maior aprendizado do processo foi coletivo e atravessado pelas dificuldades da produção cultural. “O maior aprendizado desse espetáculo é reconhecer a força, a resistência e a resiliência do artista rio-pretense. Ver essa história se materializar nos corpos dos bailarinos é uma emoção indescritível, que renova minha energia para continuar criando na cena cultural da cidade”, completa.

Serviço

O coração de plástico – Cia. Vivarte

Quinta-feira, dia 25 às 14h – EE Prof. Bento Abelaira Gomes (Jd. Antunes)

Quinta-feira, dia 2 às 19h30 – Complexo Educacional Maria Campos Pires Albuquerque

Sexta-feira, dia 4 às 19h30 – Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto

Entrada gratuita

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura