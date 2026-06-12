Banda Saculejo leva o autêntico forró pé de serra ao Sesc
Grupo rio-pretense apresenta repertório inspirado em mestres como Luiz Gonzaga e Dominguinhos em show gratuito neste domingo
A banda Saculejo, criada em 2007 em Rio Preto, sobe ao palco do Sesc Rio Preto neste domingo, dia 14, às 17h, com um show dedicado ao autêntico forró pé de serra.
O grupo se destaca pela valorização e difusão da cultura nordestina, mantendo viva a tradição do gênero por meio de um repertório que homenageia grandes nomes da música brasileira, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Trio Nordestino, Genival Lacerda e Jackson do Pandeiro.
Com músicas que representam ritmos tradicionais como baião, xote, xaxado e arrasta-pé, a apresentação promete envolver o público em uma experiência dançante e cultural. A formação da banda conta com Fabio Ribeiro (zabumba e voz principal), Fabio Veiga (acordeão e backing vocal), Fernando Freitas (triângulo e backing vocal) e Roberto Murakami (contrabaixo e backing vocal).
A entrada é gratuita, mas os lugares são limitados. O show acontece na Comedoria do Sesc Rio Preto e tem classificação livre, sendo aberto para todas as idades. Mais informações podem ser consultadas no site do Sesc.
Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura