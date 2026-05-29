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MÚSICA

Após 15 anos do último CD, compositor rio-pretense lança samba nas plataformas digitais

Música “Eu Voltei” marca estreia de Vicente Serroni nas plataformas digitais e já alcança ouvintes em mais de 140 cidades brasileiras e países como Portugal e Canadá

por Dandara Caroline*
Publicado há 2 horas
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Vicente Serroni durante gravação do samba “Eu Voltei”, lançado recentemente nas plataformas digitais (Divulgação)
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Vicente Serroni durante gravação do samba “Eu Voltei”, lançado recentemente nas plataformas digitais (Divulgação)
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O compositor e cantor Vicente Serroni lançou recentemente o samba “Eu Voltei” nas plataformas digitais e já comemora o alcance da música em diferentes cidades do Brasil e até no exterior. Disponível em serviços de streaming como Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music e Amazon Music, o trabalho marca uma nova fase na trajetória do artista.

Segundo Serroni, a composição nasceu há cerca de um ano, inspirada em uma experiência pessoal. “Essa música surgiu justamente de um caso pessoal que aconteceu comigo e acabou virando inspiração para esse samba”, contou.

Apesar de já ter dois CDs gravados e ter sido o primeiro compositor de Rio Preto a lançar um disco de vinil, esta é a primeira vez que o artista aposta diretamente nas plataformas digitais para distribuir uma música. O lançamento foi realizado em parceria com a distribuidora musical SomVibe. “Antigamente você tinha que correr atrás das rádios, levar sua música, pedir para tocar. Hoje, através das plataformas, ela chega muito rápido para vários lugares e ouvintes”, afirmou.

De acordo com o cantor, a música já alcançou mais de 140 cidades brasileiras e também começou a chegar a países como Portugal e Canadá. Serroni afirma que a repercussão tem sido uma surpresa positiva. “Eu sinceramente não esperava essa repercussão. Tenho muitos anos de carreira e sempre encontrei dificuldade para divulgar meu trabalho. Agora estou recebendo mensagens de pessoas de vários lugares dizendo que ouviram e gostaram da música”, disse.

O artista recebeu relatórios da distribuidora musical responsável pelo lançamento, que mostram o crescimento do alcance da faixa nas plataformas de streaming. Segundo Serroni, os números representam a quantidade de acessos, ouvintes e o desempenho da música dentro das projeções da empresa. O lançamento atingiu 115% do resultado esperado pela distribuidora.

O último trabalho lançado por Serroni em CD foi há cerca de 15 a 20 anos. Desde então, ele continuou compondo, participando de festivais e produzindo músicas de forma independente.

Além da divulgação de “Eu Voltei”, Serroni já prepara novos lançamentos para os próximos meses. A ideia é lançar músicas autorais em formato single antes de reunir todas as composições em um álbum completo, previsto para ser lançado até agosto. O disco deve contar com cerca de 19 faixas, incluindo músicas que já venceram festivais. “Quero continuar lançando singles nos próximos meses para fortalecer ainda mais esse trabalho”, revelou.

A produção musical é assinada por Fernando Marques.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura