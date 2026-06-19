Zagueiro da França oferece pizzas a moradores de onde nasceu durante a Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Maxence Lacroix, da França, está oferecendo pizzas gratuitas durante os jogos da seleção na Copa do Mundo aos moradores do vilarejo onde cresceu.

O QUE ACONTECEU

Lacroix prometeu bancar pizzas aos moradores de Ajat, vilarejo com 300 habitantes na França. O governo local havia anunciado que iria transmitir os jogos para todos os moradores em uma salão na vila.

"Maxence Lacroix ofereceu, junto à mãe dele, pizzas em todas as noites de jogos da seleção. Ela contou para ele que vamos exibir os jogos no salão da vila. Isso mostra o estado de espírito de Maxence, que é muito apegado ao local de onde veio", disse Didier Clerjoux, prefeito de Ajat, ao ICI Périgord.

A primeira ação já foi realizada durante a vitória da França sobre Senegal por 3 a 1, na última terça-feira. Lacroix, que passou toda a partida no banco, explicou o motivo de ter decidido bancar as pizzas.

Foi legal porque pude ver meus avós, que ainda moram lá, e pessoas com quem cresci, para curtir aquele momento comendo pizza, mas principalmente assistindo à partida. Foi ótimo. Recebi fotos e vídeos, e todos estavam muito felizes. Estou muito contente por poder retribuir um pouco de tudo que as pessoas me deram. Ajat é onde cresci com a minha mãe. Me lembra do começo, quando comecei a chutar uma bola e aprender o básico. Maxence Lacroix

Organizador da ação, Lacroix tem 26 anos e joga no Crystal Palace, da Inglaterra. Ele conquistou a vaga no grupo que foi à Copa do Mundo na reta final da preparação: sua primeira convocação foi em março deste ano para o amistosos contra Colômbia e Brasil.

A próxima "noite de pizza" em Ajat será na segunda-feira. Às 18h (de Brasília), a França enfrenta o Iraque, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo.