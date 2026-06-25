Yeboah, o alemão que joga pelo Equador e hoje tenta vencer país onde nasceu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante John Yeboah terá um dia para lá de peculiar nesta quinta-feira (25). Alemão de nascimento, ele vai enfrentar seu país de origem defendendo as cores do Equador na Copa do Mundo e precisando vencer para sonhar com a classificação para o mata-mata. A bola rola às 17h (de Brasília).

CONHEÇA YEBOAH

Yeboah nasceu em 23 de junho de 2000, na cidade de Hamburgo, na Alemanha. O atacante é filho de pai ganês e mãe equatoriana.

Rápido e driblador, Yeboah logo se destacou na base do Wolfsburg e chegou às seleções menores da Alemanha. Em 2017, ele disputou a Copa do Mundo e a Eurocopa na categoria sub-17 representando o seu país de origem. Após subir ao profissional, no entanto, teve pouco destaque e passou a rodar por clubes da Polônia e da Holanda até chegar ao Venezia, da Itália, onde está nesta quinta-feira (25).

Sem espaço na Alemanha, Yeboah viu a chance de jogar a Copa do Mundo pelo Equador. Após assumir a cidadania graças às origens da mãe, o atacante foi convocado pela primeira vez em 2023, mas só estreou pelo país sul-americano em 2024 e fez parte da campanha que terminou com o segundo lugar nas Eliminatórias.

Já são 25 jogos e três gols marcados pela seleção equatoriana. Na Copa do Mundo deste ano, o atacante assumiu a camisa 9, mas ainda não balançou as redes parou na trave contra a Costa do Marfim e no goleiro Eloy Room, de Curaçao.

Na tarde desta quinta-feira (25), Yeboah será a esperança de um Equador desesperado na Copa do Mundo. A seleção é a atual terceira colocada do Grupo E e precisa vencer a Alemanha e ainda torcer por uma derrota da Costa do Marfim para Curaçao para conseguir terminar a primeira fase no segundo lugar.

O Equador ainda pode passar como um dos melhores terceiros. A vitória sobre a Alemanha é essencial até mesmo neste cenário, visto que a seleção tem apenas um ponto. Se chegar a quatro, poderá sonhar mais.