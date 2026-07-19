Versátil, herói do título espanhol na Copa vive a sua fase mais goleadora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autor do gol do título do bicampeonato mundial da Espanha, o atacante Ferran Torres, 26, não é titular absoluto de sua seleção e nem do Barcelona, clube que defende desde a temporada 2021/22, mas seu futebol é bastante valorizado pelos técnicos Luis de la Fuente e Hansi Flick por sua versatilidade para atuar em diferentes posições do ataque.

Revelado na base do Valencia, o jogador natural de Foios, nascido no dia 29 de fevereiro de 2000, despontou primeiro como ponta-direita, com velocidade e força nos ataques em profundidade, acelerando em direção à linha de fundo ou cortando para dentro para finalizar com o pé direito.

Em 2019, foi negociado para o Manchester City de Pep Guardiola, quando passou a ser utilizado também pela ponta esquerda, além de atuar como falso 9 e como centroavante com mais mobilidade.

Na temporada 2020/21, marcou 13 gols e distribuiu três assistências em 36 partidas pelos Citizens, contribuindo para as conquistas da Premier League e da Copa da Liga Inglesa.

Sem conseguir se firmar entre os titulares de Guardiola diante da acirrada concorrência de um time que tinha nomes como Bernardo Silva, Phil Foden e Gabriel Jesus, o jogador permaneceu apenas por 16 meses na Inglaterra.

Em dezembro de 2021, o Barcelona confirmou sua contratação, com contrato válido até junho de 2027.

Em seu início no clube catalão, sob o comando de Xavi Hernández, Ferran Torres manteve sua atuação versátil pelas duas pontas e também como centroavante.

Nas duas primeiras temporadas, marcou sete gols em cada uma delas, mas viria a ter um salto de produção a partir da chegada do treinador Flick, em meados de 2024.

Sob o comando do técnico alemão, Ferran Torres passou a ser utilizado predominantemente como o clássico camisa 9, em função na qual experimentou a fase mais goleadora da carreira.

Ainda que seja reserva do polonês Robert Lewandowski na maioria dos jogos, o espanhol costuma entrar bem no segundo tempo, valendo-se de defesas já mais desgastadas para avançar em velocidade em direção ao gol adversário.

Na temporada 2023/24, marcou 11 gols e distribuiu 3 assistências. Na temporada 2024/25, aumentou a produção, com 19 gols e 7 assistências.

Na temporada 2025/26, viveu a fase mais goleadora até aqui em sua carreira pelo clube, com 21 gols e mais 3 assistências, ajudando a equipe na conquista do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha.

Pela seleção espanhola, atuou nas oito partidas da Copa do Mundo de 2026, mas apenas na primeira, contra Cabo Verde, como titular. Neste domingo (19), entrou no lugar de Mikel Oyarzabal no segundo tempo, fazendo na prorrogação o gol do título mundial.

Pela Fúria, como a equipe da Espanha é popularmente conhecida, Torres venceu a Euro de 2024, também como reserva ao longo da campanha. Marcou um gol na vitória por 1 a 0 sobre a Albânia, na fase de grupos.