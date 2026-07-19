Trump chega de helicóptero para a final da Copa e elogia Messi

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou de helicóptero ao MetLife Stadium para acompanhar a final da Copa do Mundo, neste domingo (19). Foi a única partida do torneio à qual o republicano compareceu.

Ele desembarcou às 14h16 a bordo do Marine One, acompanhado por um helicóptero de escolta. A chegada, no entanto, passou praticamente despercebida por grande parte do público.

Trump apareceu no início da partida ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Em entrevista à Fox Sports, afirmou que a ideia de levar a Copa do Mundo para os Estados Unidos partiu de Infantino.

"Eu disse a ele que não éramos um país do futebol e que a ideia seria uma loucura. Mas hoje somos um país do futebol", declarou.

Questionado sobre para qual seleção torceria, Trump evitou escolher um lado, mas disse que é "muito difícil apostar contra o [Lionel] Messi". Também afirmou admirar tanto o argentino quanto Cristiano Ronaldo.

"Conheci o Messi recentemente. Acho que eles têm uma vida muito boa, na verdade muito mais fácil do que a minha. Eu gostaria de trocar de lugar com eles por um mês", afirmou.

O presidente também se lembrou de Pelé. "Odeio admitir, mas vi Pelé jogar quando ele estava no New York Cosmos. Esses são jogadores extraordinários. Há grandes jogadores também na França", disse.

Trump acrescentou que aprendeu mais sobre futebol por influência do filho Barron, a quem chamou de "um grande fã do esporte".

Nos primeiros minutos de jogo, a transmissão mostrou que o ex-jogador brasileiro Ronaldo Fenômeno levou o troféu de campeão até a tribuna para mostrar ao presidente americano.

A taça havia sido tirada de uma caixa no gramado antes do apito inicial em cerimônia com a participação do tenista espanhol Carlos Alcaraz, do campeão mundial Iniesta, também espanhol, e da atriz sul-coreana Jung Hoyeon, uma das protagonistas da série Round 6.