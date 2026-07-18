Técnico que revelou Lamine Yamal luta para que crianças sem recursos tenham chance

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Enquanto vê Lamine Yamal, 19, à beira de disputar a final da Copa do Mundo pela Espanha, Inocente Díez, conhecido como Kubala, tenta garantir que outras crianças tenham a mesma oportunidade que deu ao atacante ainda na infância.

Primeiro treinador do jogador, Kubala criou o Fútbol Sin Barreras ("Futebol sem Barreiras"), iniciativa voltada a crianças e adolescentes cujas famílias não conseguem arcar com os custos do futebol de base na Espanha.

"Hoje, muitas famílias simplesmente não conseguem pagar para que os filhos joguem futebol. Não sei se isso existe no Brasil, mas aqui existe. Muitas crianças encontram as portas fechadas", afirmou à reportagem.

Primeiro treinador de Lamine Yamal, Kubala diz que, muitas vezes, o motivo não é a falta de talento. "Estamos falando de mensalidades entre 700 e 800 euros por temporada." Na conversão, isso significa de R$ 4.105 a R$ 4.690.

O projeto atende atualmente cerca de 20 crianças e adolescentes e procura garantir que a condição financeira não impeça ninguém de praticar esporte. "As crianças aprendem a jogar futebol, mas também aprendem a conviver, a ajudar umas às outras e a entender o valor da cooperação."

Os treinos são conduzidos por dois monitores e pelo próprio Kubala. Segundo ele, o futebol é apenas parte do trabalho. "O importante é que elas [crianças] encontrem um lugar onde possam crescer, fazer amigos e aprender valores que vão levar para a vida."

A história entre Kubala e Lamine Yamal começou quando os pais do jogador chegaram ao clube La Torreta, no município de La Roca del Vallès, próximo a Mataró, onde a família vivia, para perguntar como poderiam matricular o filho, então com 3 anos e meio.

"A primeira coisa que fizemos foi convidá-lo para entrar em campo naquela mesma tarde e treinar com as crianças da idade dele."

Antes de completar 7 anos, Lamine Yamal já havia sido levado para as categorias de base do Barcelona. O camisa 19 da Espanha fez uma visita ao clube que o revelou antes da Eurocopa de 2024, da qual se sagraria campeão.

Segundo documento elaborado pela coordenação do projeto de Kubala, a iniciativa se tornou uma referência para famílias do bairro de Bellavista, em Granollers (25 km de Barcelona).

Pais e mães descrevem o espaço como um ambiente seguro para os filhos, enquanto moradores e entidades locais passaram a apoiar o trabalho pelo impacto na convivência da comunidade.

Segundo o documento, meninos e meninas treinam juntos em um ambiente voltado à inclusão, ao respeito e à igualdade de oportunidades.

Kubala diz que acompanhar os primeiros anos de Lamine Yamal reforçou a importância de oferecer oportunidades desde cedo.

Para conseguir que outras crianças tenham a chance de começar, ele abriu uma vaquinha para ajudar a custear o projeto.

"Nem todas vão chegar ao Barcelona ou disputar uma Copa do Mundo. Mas todas merecem a oportunidade de jogar", diz