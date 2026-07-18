Técnico da Espanha, De la Fuente é vaiado e rebate

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Luis de la Fuente, da seleção da Espanha, foi vaiado enquanto dava uma entrevista em um evento realizado em Nova York, nesta sexta-feira (17), dois dias antes da final da Copa.

O momento aconteceu durante a Fanatics Fest, evento que acontece na cidade. A entrevista em questão envolveu os técnicos de Argentina e Espanha, além dos capitães das seleções, Messi e Rodri, respectivamente, e foi realizada com a presença de público. As perguntas foram feitas por estrelas como Tom Brady (futebol americano), Kevin Durant (basquete) e Novak Djokovic (tênis).

De la Fuente começava a falar quando foi vaiado. Ele interrompeu a fala e pediu respeito.

Me ensinaram desde pequeno a ser respeitoso com todo mundo. Deveríamos aprender um pouco com essa lição e sermos respeitosos sempre. Luis de la Fuente

A entrevista ainda teve outros momentos com interferências dos fãs. Em algumas ocasiões, eles chegaram a fazer coro gritando "Messi, Messi, Messi".

Espanha e Argentina se enfrentam na final da Copa do Mundo neste domingo (19). A bola rola às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.