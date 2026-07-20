'Suas lágrimas são as nossas', publica seleção argentina sobre Messi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A conta oficial da seleção da Argentina no X publicou um agradecimento público a Lionel Messi após o vice-campeonato confirmado neste domingo (19).

"Suas lágrimas são as nossas, capitão. Você nos deu as maiores alegrias das nossas vidas", diz a postagem, com uma foto do camisa 10 emocionado, com a medalha de prata no pescoço.

"Obrigado pela entrega, pela magia e por dar a vida até o último segundo. Te amamos para sempre, Leo!"

Os sul-americanos foram derrotados por 1 a 0 pela Espanha, na prorrogação, no estádio MetLife, em East Rutherford. O gol foi marcado por Ferran Torres no início da segunda metade do tempo extra.

Outro post do perfil é direcionado à delegação como um todo. "Não existem palavras suficientes para agradecer como vocês defenderam a camisa. Vocês nos fizeram chorar, gritar e, acima de tudo, voltar a acreditar. São eternos!"