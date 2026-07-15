'Somos melhores': ex-craques ingleses abraçam favoritismo contra Argentina

(UOL/FOLHAPRESS) - Argentina e Inglaterra nem entraram em campo pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, mas o clima do confronto já começou a esquentar fora das quatro linhas. Ex-jogadores históricos da seleção inglesa minimizaram a força da atual campeã mundial e demonstraram confiança na classificação para a final.

O QUE ACONTECEU

Nos últimos dias, ex-jogadores da seleção inglesa têm apontado um amplo favoritismo para a própria Inglaterra na semifinal contra a Argentina. Alguns nomes, como Gary Neville chegaram inclusive a criticar a atual campeã do mundo pelas atuações na Copa.

"Tem o Messi e um espírito incrível, mas não é uma Argentina marcante. Não é tão boa como foi há quatro anos. Mas seguem perigosos", disse Gary Neville, à ITV Sport.

O ex-jogador da seleção inglesa também criticou fortemente a dupla de zagueiros da seleção argentina. Ele apontou que a atual campeã mundial sofreu gol em todos os jogos eliminatórios até na Copa do Mundo e destacou como Cristian Romero e Lisandro Martínez colecionam atuações que oscilam ao longo do jogo.

"A Argentina tem Romero e Licha Martínez, que garantem um gol de presente por jogo. Depois eles estão marcando gols também, dando passes e jogando por todas as partes. Eu chamo de melhor/pior dupla de zagueiros do mundo. Por vezes conseguem coisas incríveis, mas depois fazem o ridículo", falou Neville.

Ex-meia da seleção, Joe Cole chegou até a citar Lionel Messi ao dizer que a Inglaterra vai anular o artilheiro da Copa. O campeão da Premier League pelo Chelsea mostrou otimismo para o clássico internacional  postura semelhante à de Ian Wright e John Terry. O ex-capitão do English Team tem marcado presença nos jogos da seleção na Copa de 2026.

"Vamos colocar Messi para dormir. Estou falando: vamos para a final da Copa. A gente tem velocidade e força de sobra contra a Argentina. Vamos ganhar, consigo sentir nos meus ossos", disse Joe Cole, ao podcast The Rest Is Football.

"Não tenho tanto medo da Argentina como tenho da França ou da Espanha. Eles têm muitas deficiências, acredito que podemos vencer. São melhores que a Noruega, mas em certo momento podemos nos acomodar", falou Ian Wright, ao The Overlap.

"A Argentina não me preocupa, para ser sincero. Não me preocupa porque não são melhores que nós - jogador por jogador, somos melhores", afirmou John Terry, ao podcast da Fifa.

O único a evitar um prognóstico definitivo sobre o vencedor foi Paul Scholes. Em participação no podcast The Good, The Bad & The Football, o ídolo do Manchester United disse acreditar que a semifinal terá muita tensão e com potencial confusão após o apito final.

"O jogo vai ser um caos. Pode terminar 4 a 3 para qualquer lado, com cartões amarelos e vermelhos. Se a Argentina perder, vão armar um escândalo, isso está garantido", disse Paul Scholes, ao podcast The Good, The Bad & The Football.