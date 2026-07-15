Scaloni se derrete após nova virada da Argentina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico da Argentina, Lionel Scaloni se mostrou emocionado com mais uma virada de sua equipe no mata-mata da Copa do Mundo. Ao vencer a Inglaterra por 2 a 1 -com os dois gols saindo depois dos 40 minutos do segundo tempo- os argentinos chegaram mais uma vez à final do Mundial, onde enfrentarão a Espanha.

"Somos únicos, e não digo isso com arrogância. Somos únicos, ouve só o que estamos ouvindo. Nosso uniforme é levar tudo, não vamos segurar nada em campo. Mostramos, acima de tudo, que sentimos o que a torcida sente", disse Scaloni.

A Argentina virou seu terceiro jogo seguido no mata-mata da Copa. Antes da partida pela semifinal, a Argentina já tinha virado contra Egito e Suíça -e também fez um jogo dramático contra Cabo Verde, ainda na segunda fase.

Com mais uma virada, a Argentina chega embalada para a final da Copa. A Espanha, adversário na decisão, passou pela França na semi.

"Não tenho palavras, é uma alegria enorme para o nosso país e para o nosso povo. Eu fico surpreso, esse grupo é incrível, de verdade. Vamos continuar tentando ganhar, vamos deixar tudo. Mas depois desse jogo de hoje, fica até difícil falar. É difícil que as pessoas entendam o que nossos jogadores estão mostrando em campo", afirmou ainda o técnico argentino.

A final entre Espanha x Argentina será no domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey. Já a disputa de 3º lugar, entre França x Inglaterra, será no sábado (18), às 18h, em Miami.