Relembre todos os gols de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao marcar duas vezes na vitória de Portugal por 5 a 0 contra o Uzbequistão, Cristiano Ronaldo, 41, se tornou primeiro jogador a fazer gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo. A partida foi realizada em Houston, pela segunda rodada da fase de grupos da edição de 2026.

Agora Cristiano tem dez gols em Copas, superando o recordista anterior de seu país, Eusébio. Ele ainda está longe, porém, de Messi (18 gols), maior artilheiro da história do torneio, e dos segundos colocados, Mbappé e o alemão Miroslav Klose (16 gols cada um).

Após passar em branco na estreia contra a República Democrática do Congo, que terminou em 1 a 1, com gol de João Neves do lado português, CR7 se viu pressionado pela ótima performance de craques do seu calibre no torneio: Lionel Messi (5 gols pela Argentina), Kylian Mbappé (4 pela França) e Erling Haaland (4 pela Noruega).

RELEMBRE ABAIXO OS GOLS DO PORTUGUÊS EM MUNDIAIS

A carreira de CR7 em Copas do Mundo começou em 2006, na Alemanha, aos 21 anos de idade.

Foi a última participação do craque Luís Figo no torneio. Portugal estava sob o comando do técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari .

Cristiano balançou as redes uma única vez, na segunda rodada da fase de grupos, na vitória de Portugal por 2 a 0 contra o Irã.

Sua seleção caiu na semifinal contra a França e perdeu a disputa de 3º lugar para a Alemanha.

Em 2010, na África do Sul, CR7 também só marcou um gol, na goleada de 7 a 0 contra a Coreia do Norte, na fase de grupos. Portugal caiu nas oitavas, contra a Espanha.

No Brasil, em 2014, Portugal não passou da fase de grupos. Ficou em terceiro lugar no Grupo G, atrás de Alemanha e Estados Unidos, e à frente de Gana.

Cristiano balançou as redes uma única vez, na vitória de 2 a 1 contra a seleção africana.

Foi na Rússia, em 2018, que o craque alcançou sua melhor marca em Copas até agora: quatro gols. Na fase de grupos, anotou todos os gols portugueses no empate de 3 a 3 contra a Espanha, na estreia, e foi o responsável pelo 1 a 0 contra o Marrocos.

A seleção do craque caiu nas oitavas, contra o Uruguai.

Em 2022, no Qatar, Cristiano Ronaldo também só marcou um gol, na vitória por 3 a 2 contra Gana. O torneio se encerrou para Portugal nas quartas de final, contra o Marrocos.

Neste sábado (27), Cristiano terá a chance de ampliar sua marca contra a Colômbia. No mesmo dia, a Argentina de Messi enfrenta a Jordânia. Na véspera, sexta-feira (26), a Noruega de Haaland pega a França de Mbappé.

A Copa do Mundo é o título que falta para coroar a carreira de Cristiano Ronaldo e da própria seleção portuguesa, que nunca venceu o torneio. Mbappé e Messi já alcançaram essa glória com seus países, em 2018 e 2022, respectivamente.

10 VEZES CRISTIANO

_Os gols do craque português em Copas do Mundo_

- 1º gol: Portugal x Irã | Alemanha 2006

- 2º gol: Portugal x Coreia do Norte | África do Sul 2010

- 3º gol: Portugal x Gana | Brasil 2014

- 4º gol: Portugal x Espanha | Rússia 2018

- 5º gol: Portugal x Espanha | Rússia 2018

- 6º gol: Portugal x Espanha | Rússia 2018

- 7º gol: Portugal x Marrocos | Rússia 2018

- 8º gol: Portugal x Gana | Qatar 2022

- 9º gol: Portugal x Uzbequistão | EUA, México e Canadá 2026

- 10º gol: Portugal x Uzbequistão | EUA, México e Canadá 2026