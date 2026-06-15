Quem é Vozinha? A história do apelido do goleiro de Cabo Verde

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Josimar José Évora Dias, goleiro de Cabo Verde, chama atenção na Copa não só por ser um dos atletas mais velhos do torneio em 2026 (40 anos), mas também pelo nome que leva às costas: Vozinha.

APELIDO DE INFÂNCIA

O apelido surgiu na infância, quando Josimar jogava futebol na ilha de São Vicente, uma das 10 que formam Cabo Verde. Por ser pequeno, ele acabava levando muitas pancadas e, como não vivia com os pais, corria para os braços da avó.

O apelido é por causa dos meus avós. Eu nunca vivi com meus pais. Quando nasci, meu pai estava no serviço militar. E minha mãe tinha sempre de trabalhar para alguma coisa. Então sempre cresci com meus avós. Na minha zona os rapazes eram muito mais velhos e eu sempre jogava na rua, levando muita pancada. Jogava muito bem com os pés, era competitivo e rebelde, não gostava de perder. Tomava muita porrada, e sempre quando não conseguia dar o troco ia para casa com raiva, com a cara fechada, e eles ficavam tirando sarro, que eu estava indo reclamar com os avós. Vozinha, ao site da Fifa

Vozinha deixou Cabo Verde ainda como Josimar, mas se deparou com um outro goleiro com o mesmo nome em Angola. Foi aí que ele passou a usar o apelido que não gostava no passado.

O nome verdadeiro de Vozinha, inclusive, tem relação com o Brasil. Josimar foi uma "homenagem" do pai do goleiro ao lateral do Botafogo que jogou a Copa de 1986 com a seleção brasileira.

ÍDOLO NACIONAL E 'SUCESSOR' DE HUGO SOUZA

Vozinha é um ídolo de Cabo Verde no futebol. Com 89 jogos disputados, ele é o segundo jogador com mais partidas feitas pela seleção cabo-verdiana. O recordista é Ryan Mendes, com 96.

O primeiro chamado de Vozinha para a seleção foi em 2012. De lá para cá, ele participou de quatro edições da Copa Africana de Nações e ajudou a classificar o país para a sua primeira Copa do Mundo.

No cenário de clubes, o experiente goleiro virou um "sucessor" de Hugo Souza, do Corinthians, em Portugal. Vozinha foi contratado pelo CD Chaves imediatamente após o camisa 1 do Timão encerrar seu empréstimo e voltar ao Brasil, em 2024.

A carreira sempre foi construída em clubes modestos. Vozinha surgiu no Batuque e passou pelo Mindelense antes de sair do futebol de Cabo Verde. Depois ele defendeu Progresso (Angola), Zimbru Chisinau (Moldávia), AEL Limassol (Chipre), AS Trencin (Eslováquia) e Gil Vicente (Portugal) até chegar ao Chaves.

CABO VERDE NA COPA

A seleção de Cabo Verde disputa sua primeira Copa do Mundo. A vaga foi conquistada na campanha em que os cabo-verdianos ficaram em primeiro no seu grupo nas Eliminatórias, ficando à frente de Camarões.

Cabo Verde está no Grupo H da Copa do Mundo. A parada é dura: a seleção estreia contra a Espanha, nesta segunda-feira (15), e depois vai encarar Uruguai (21/6) e Arábia Saudita (26/6).