Quatro atletas correram duas maratonas em oito jogos na Copa de 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jogadores Rodri, Alexis Mac Allister, Marc Cucurella e Michel Olise percorreram as maiores distâncias na Copa do Mundo de 2026. O deslocamento de cada atleta, em oito jogos, superou os 84,39 km que equivalem a duas maratonas.

O meio-campista espanhol Rodri, campeão neste domingo (19) diante da Argentina, chegou a impressionantes 96,36 km corridos ao término do Mundial, segundo os dados fornecidos pela Fifa.

Em 726 minutos jogados no torneio, Rodri se deslocou, em média, mais de 12 km por partida. Ele foi titular em todos os duelos da Roja nesta edição do Mundial.

Mac Allister, meia argentino vice-campeão, ficou em segundo do ranking, com 87,74 km corridos. Outro campeão, o zagueiro espanhol Cucurella ficou em terceiro lugar, com 85,62 km em oito jogos.

O meia francês Olise fecha a lista dos atletas que ultrapassaram a marca de duas maratonas, Ele chegou a 84,49 km no duelo pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, no sábado (18), vencido pelos ingleses por 6 a 4.

O zagueiro espanhol Pau Cubarsí e o meia argentino Enzo Fernandez, apesar de não terem batido 84,39 km, chegaram perto, com 83,85 km e 83,15 km, respectivamente.

Os demais jogadores da Copa de 2026 ficaram abaixo dos 80 km.

ORIGEM DA PROVA OLÍMPICA

Padronizada em 1908, em Londres, capital da Inglaterra, a corrida olímpica remonta a um episódio das Guerras Médicas, na Grécia Antiga.

O soldado Fidípides teria corrido da cidade de Maratona, na região da Ática, até Atenas para comunicar a vitória ateniense sobre os persas.

A distância percorrida pelo militar foi cerca de 42 km, saindo do local da Batalha de Maratona até chegar à principal cidade-estado da Ática.

Segundo a narrativa, o soldado morreu de exaustão depois de transmitir a notícia aos atenienses.

Motivo de controvérsia até hoje, o registro do historiador grego Heródoto (485 a 425 a.C.) fala em 240 km percorridos em dois dias por Fidípides de Atenas a Esparta, para pedir ajuda aos militares espartanos.

Debates históricos à parte, a corrida olímpica se popularizou e existe até hoje, com 42,195 km.