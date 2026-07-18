Quanto a Fifa paga pelo terceiro lugar da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18), às 18h (de Brasília), na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, em Miami. Em questões esportivas, o jogo não vale muito, visto que as duas seleções chegam desmotivadas pelas derrotas nas semifinais. Mas e do ponto de vista financeiro? Vale muito?

QUANTO VALE O 3° LUGAR?

A Fifa vai pagar 29 milhões de dólares (R$ 148,3 milhões) à seleção que conquistar o terceiro lugar. Quem perder o jogo e ficar em quarto vai receber 27 milhões de dólares (R$ 138,1 milhões). A diferença é de R$ 10,2 milhões.

Seja como for, o terceiro e o quarto recebem bem mais do que quem ficou entre a quinta e a oitava posição, ou seja, caiu nas quartas. Para estes, a premiação é de 19 milhões de dólares (R$ 97,2 milhões).

O campeão da Copa vai receber 50 milhões de dólares (R$ 255,8 milhões). O vice recebe um valor consideravelmente menor: 33 milhões de dólares (R$ 168,8 milhões).

O QUE CADA SELEÇÃO BUSCA

A França vem frustrada por ficar de fora daquela que seria sua terceira final consecutiva foi campeã em 2018 e vice em 2022. O ânimo para o jogo está longe do normal, mas o duelo tem um apelo emocional: a despedida do técnico Didier Deschamps. Ele está no cargo desde 2012 e vai para sua última partida no comando da seleção.

Entre os jogadores, Mbappé busca se tornar o maior artilheiro da história das Copas. Com 20 gols, ele está um atrás de Lionel Messi, da Argentina, que ainda vai jogar a final no domingo.

A Inglaterra mira sua melhor campanha em Copas desde o título de 1966. De lá para cá, os melhores desempenhos terminaram com o quarto lugar e vieram em 1990 e 2018.

A artilharia geral da Copa também está em jogo. Mbappé é o líder ao lado de Messi, com oito gols, mas os ingleses Kane e Bellingham não vêm muito atrás, com seis tentos cada.