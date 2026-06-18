Premier League larga na frente como o torneio mais artilheiro desta Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 50 jogadores já balançaram as redes na primeira rodada da Copa do Mundo.

Mas o que têm em comum Havertz, da Alemanha, Ayari, da Suécia, Haaland, da Noruega, e Wissa, da República Democrática do Congo? Todos disputam a mesma liga, a festejada Premier League.

Passada a primeira rodada da Copa do Mundo, com as 48 seleções disputando um jogo, atletas do Campeonato Inglês foram responsáveis por 15 dos 75 gols, 20% do total.

Da turma citada acima, Havertz (Arsenal), Ayari (Brighton) e Haaland (Manchester City) fizeram dois gols cada um. Outros nove jogadores fizeram um gol, como o congolês Wissa, do Newcastle.

Curiosamente, nenhum dos gols foram marcados por representantes do English Team. Na vitória por 4 a 2 da Inglaterra frente à Croácia, a artilharia ficou por conta de Harry Kane (2), do Bayern de Munique, e a dupla Bellingham e Rashford, dos espanhóis Real Madrid e Barcelona, respectivamente.

A goleada da Premier League poderia ser ainda maior se o West Ham, do holandês Summerville (autor do segundo gol no empate contra o Japão), não tivesse sido rebaixado -o que faz do time de Londres agora uma equipe da Championship.

O segundo lugar entre as ligas artilheiras, por enquanto, está com a Bundesliga. Dos 11 gols que saíram do Campeonato Alemão, 5 foram da turma da casa, jogadores germânicos que atuam em clubes como Bayern (Musiala) ou Borussia Dortmund (Schlotterbeck e Nmecha).

Se o alemão Havertz fez dois para a Premier League, o inglês Kane retribuiu o favor para a Bundesliga.

Completando o pódio está a Ligue 1, o Campeonato Francês, com 7 gols. E o principal goleador na terra de uma das principais favoritas ao título não é nenhum jogador do PSG. O nova-iorquino Balogun, atacante da seleção dos Estados Unidos e do Monaco, marcou 2 gols.

O fraco desempenho da seleção espanhola, responsável pelo único 0 a 0 da primeira rodada da Copa -a culpa, na verdade, foi do goleiro cabo-verdiano Vozinha--, afetou o desempenho de La Liga.

O Campeonato Espanhol tem apenas 5 gols, 4 deles de jogadores do Real Madrid: Mbappé (2), da França, Vinicius Junior (1), do Brasil, e o já citado Bellingham.

DIVISÃO POR CLUBES

Olhando apenas para os clubes, Real Madrid e Bayern de Munique (com os 2 de Kane, Musiala e Luis Diaz) dividem a artilharia com 4 gols cada um.

Depois, vêm os finalistas da Champions League, Arsenal e PSG, e o Inter "Messi" Miami, com 3 gols.

Para fazer a apuração dos gols, foi considerado o time pelo qual o jogador atuava quando foi convocado.

Portanto, o gol do mexicano Raúl Jiménez foi contabilizado para o Fulham, da Premier League, não para o Wolverhampton, rebaixado para a segunda divisão, clube para o qual o camisa 9 mexicano se transferiu há poucos dias.

Ainda assim, a Championship inglesa fecha o top 5 das ligas goleadoras com 4 gols, como o do canadense Larin, do Southampton.

A MLS, liga dos Estados Unidos, também tem 4 gols, graças aos 3 do artilheiro da primeira rodada, Messi, que atua pelo Inter Miami --o outro gol foi do croata Musa, do FC Dallas.

MAURICIO SALVA BRASILEIRO

Ao todo, 25 ligas foram representadas com gols a favor na primeira rodada, incluindo duas de segunda divisão (a Championship inglesa e a segunda divisão alemã) e campeonatos de países que não estão na Copa.

Se a Itália foi eliminada na repescagem, pelo menos as torcidas de Como e Genoa tiveram algum alento com os gols de seus representantes, respectivamente, o croata Baturina e o norueguês Ostigard.

O Campeonato Brasileiro, que bateu recorde de convocados, com 32 atletas espalhados por diversas seleções, também entrou para a lista, graças ao gol de Mauricio. O palmeirense saiu do banco do Paraguai para marcar o gol de honra na goleada sofrida de 4 a 1 na estreia, contra os EUA.

O Campeonato Argentino entrou no grupo quase no último instante. E não com algum jogador da seleção campeã do mundo. Quem salvou os hermanos foi o colombiano Campaz, do Rosario Central.

Teve jogador ganês marcando para o Campeonato Dinamarquês; tunisiano para o Esloveno; ou bósnio para o Romeno. Até a Rússia, impedida de disputar as Eliminatórias, teve um golzinho de atleta de seu torneio (o iraniano Mohebi, do Rostov).

Os jogadores que atuam no Brasil se destacam ainda em outra lista mais infame, a de gols contra, com cinco artilheiros. Entre eles, Bobadilla, o são-paulino paraguaio.