Português supera espanhóis na liderança dos passes certos da 1ª rodada; veja o top 10

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após os 24 jogos da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, os atletas somaram 21.969 passes.

Logo depois do jogo entre Espanha e Cabo Verde, três jogadores da seleção europeia lideravam a estatística, em uma partida ditada pela posse de bola e muitos toques laterais, apesar do 0 a 0.

No entanto, o meio-campista Vitinha, de Portugal, foi o mestre nesse quesito.

Em sua estreia, o jogador, que também é um dos desquess do PSG, deu 128 passes, sendo 121 deles certos, ou seja, chegaram ao companheiro de time na estreia contra a República Democrática do Congo, empate em 1 a 1.

O trio espanhol vem em seguida na lista dos 10 melhores, com Rodri, com 116 passes certos, Pau Cubarsi, com 107, e Aymeric Laporte, com 106.

Clique aqui e entre no grupo Folhastats O argelino Mandi completou os cinco primeiros do quesito em derrota para a Argentina. Curiosamente, nenhuma das seleções com os melhores passadores venceu na primeira rodada.

Acesse o TOP 10 completo aqui Portugal é a seleção com mais passes certos (92,46% do total de 783 passes), quase empatada com Argélia (92,45% passes certos) e de Espanha, com 91,75%.

O Brasil ocupa a 13ª posição, com 87,35% de passes certos.