Pato que ganhou fama na Copa é barrado em jogo do México, diz jornal

(UOL/FOLHAPRESS) - O pato Merlín, uma das estrelas da Copa do Mundo, não pôde entrar no estádio Azteca para acompanhar a partida contra a Tchéquia, nesta quarta-feira (24). A informação é do jornal inglês The Guardian.

Havia uma campanha para que o pato, adotado como um mascote não oficial da seleção mexicana, pudesse assistir ao último jogo da fase de grupos. Merlín foi ao estádio e gravar para uma emissora local.

Fifa não permitiu que ele ficasse no local no momento do jogo. De acordo com o jornal inglês, ao pato só foi permitido ficar nos arredores do estádio - animais não são permitidos em eventos organizados pela entidade.

Mesmo sem o apoio do pato, a seleção mexicana conseguiu a maior vitória da fase de grupos. O México venceu a Tchéquia por 3 a 0, garantindo 100% de aproveitamento.

O PATO MERLÍN

A fama de Merlin decolou durante as comemorações nas ruas após a vitória dos coanfitriões do Mundial por 2 x 0 sobre a África do Sul, na partida de abertura da Copa do Mundo, na semana passada.

Enquanto os torcedores se reuniam para comemorar os gols do México, o pato fantasiado andava entre a multidão na movimentada Avenida Reforma, na capital.