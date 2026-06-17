Neymar se junta ao grupo no penúltimo treino antes do duelo contra o Haiti

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Neymar treinou pela primeira vez junto com todos os demais jogadores da seleção brasileira nesta quarta-feira (17), penúltima atividade da equipe antes do confronto contra o Haiti, na sexta-feira (19), na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

A participação do camisa 10 ocorre um dia após ele fazer seus primeiros exercícios físicos no gramado do Columbia Park, onde a seleção brasileira treina em Morristown, Nova Jersey. Na terça-feira, ele foi ao campo inicialmente de tênis e depois chuteiras. Conforme mostraram imagens divulgadas pela própria CBF (Confederação Brasileira de Futebol), ele brincou com a bola em alguns lances de habilidade, em treino que foi fechado para a imprensa.

Antes da atividade desta quarta, o craque foi aplaudido por seus companheiros e depois passou por uma espécie de batismo, como uma forma de celebrar seu retorno às atividades. Os atletas formaram um corredor, pelo qual o camisa 10 passou e levou alguns tapas na cabeça. Aniversariante na última semana, Carlo Ancelotti passou pelo mesmo ritual.

Um pouco antes, ao entrar no gramado, ele se dirigiu brevemente aos jornalistas presentes. "Estavam com saudade?", disse.

Durante o aquecimento, o atacante fez alguns exercícios separado do grupo, próximo de uma das traves. Em seguida, ele participou da roda de bobinho com todos os demais atletas.

É cedo, porém, para prever se ele estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o segundo confronto do Brasil no Mundial. Neymar passou as últimas semanas se recuperando de uma lesão na panturrilha direita. De acordo com o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, o prazo inicial de três semanas de recuperação terminaria justamente nesta quarta. Por isso, ainda é improvável que ele possa atuar na sexta-feira já que, em teoria, ainda não teria ritmo de jogo.

Como tem sido a praxe durante os treinos da seleção brasileira nos EUA, a imprensa teve acesso somente aos primeiros 15 minutos, quando os jogadores, em geral, fazem somente o aquecimento. Neste período, Ancelotti não deu indícios de qual formação vai mandar a campo contra os haitianos.

Algumas horas depois do treino, em entrevista no hotel em que a seleção brasileira está hospedada, o lateral Danilo disse que é "preciso lidar com a realidade, não com questões hipotéticas" e que eles espera que o camisa 10 esteja apto o quanto antes para contribuir por "10, 15, 30 minutos, já que a qualidade dele já foi provada."

Na segunda-feira (15), Neymar havia passado por novos exames em uma clínica na região de Nova Jersey para avaliar a recuperação da lesão na panturrilha direita. De acordo com a CBF, o teste estava programado e não foi motivado por nenhuma intercorrência.

Além da expectativa de estrear na Copa do Mundo, Neymar quer dar fim ao hiato iniciado desde seu último jogo pela seleção brasileira, em outubro de 2023, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e menisco.

Após passar por uma cirurgia, ele ficou um ano longe dos gramados. Depois disso, sucessivos problemas físicos também o impediram de voltar a defender o Brasil.

Antes do Mundial, ele não havia aparecido em nenhuma das outras convocações de Carlo Ancelotti. Seu nome só apareceu na lista final do treinador, anunciada em 18 de maio.

No dia anterior, em partida pelo Santos, no Campeonato Brasileiro, o jogador sofreu uma nova lesão, de grau 2. Quando se apresentou à seleção, ele passou por exames de ressonância magnética, que indicaram uma gravidade maior do que a informada inicialmente pelo clube paulista.

A comissão técnica da seleção brasileira já sabia que não contaria com o atleta na estreia do Brasil na Copa, contra Marrocos, no último sábado (13). Depois disso, a dúvida passou a ser quando ele poderia estar à disposição. Depois do Haiti, a equipe canarinho encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24, a próxima quarta-feira, em Miami.