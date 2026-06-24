Na Copa, Premier League é torneio artilheiro, mas Real Madrid ganha entre times

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na Copa do Mundo dos artilheiros, o argentino Messi está no topo da lista, com 5 gols, seguido pela dupla Mbappé e Haaland, ambos com 4.

Mas concluída a segunda rodada da fase de grupos, a Premier League, campeonato no qual reina o atacante norueguês do Manchester City, deixou a concorrência bem para trás e é responsável por 30 dos 141 gols após 48 jogos, incluindo o último do colombiano Muñoz, atleta do Crystal Palace.

Nesta rodada, além de Haaland, quem também ajudou a engordar a conta da liga foram jogadores como o brasileiro Matheus Cunha, do Manchester United, e o senegalês Ismaila Sarr, do Crystal Palace, cada um com dois gols.

A segunda liga mais goleadora é a Bundesliga, o campeonato da primeira divisão alemã, com 15 gols. Sem a ajuda de Kane, do Bayern, que passou em branco no último jogo, quem puxou a fila germânica foi Undav, do Stuttgart, que marcou duas vezes na virada da Alemanha contra Costa do Marfim e chegou a três gols na tábua de artilheiros.

Foi também nesta rodada que saiu o primeiro gol da La Liga (espanhola) que não tenha sido anotado por jogadores do Real Madrid ou Barcelona. O autor da façanha foi o suíço Rúben Vargas, do Sevilla.

O Campeonato Espanhol encostou na liga alemã e já soma 14 gols. A conta foi aditivada pela boa vitória da Espanha por 4 a 0 contra a Arábia Saudita, com dois de Oyarzabal (Real Sociedad) e um de Yamal (Barcelona) o quarto gol foi contra.

Campeã da Champions League, a dupla do PSG Dembélé (França) e Nuno Mendes (Portugal) reforçaram a marca do Campeonato Francês, que tem agora 10 gols, na quarta posição incluindo também o celebrado gol do argelino Gouiri, do Olympique de Marselha.

Fechando o top 5 com 8 gols, o sucesso da MLS tem nome e sobrenome: Lionel Messi. Sozinho, o camisa 10 da Argentina e do Inter Miami fez mais da metade dos gols da liga norte-americana.

Pertinho da MLS, o Campeonato Italiano também subiu bastante na tabela das ligas artilheiras e já está com 7 gols três deles do canadense Jonathan David, atacante da Juventus.

Alguns campeonatos passaram a ser representados nesta rodada, como o belga (gol do canadense Saliba, do Anderlecht, e do japonês Ito, do Genk), e o mexicano, graças ao gol de Romo, do Guadalajara, para a seleção coanfitriã.

O Campeonato Brasileiro dobrou a conta de um para dois com o gol de Cannobio, atacante do Fluminense.

REAL MADRID LIDERA ENTRE CLUBES

Entre os clubes, o campeão não vem da Premier League: o Real Madrid tem os mesmos 7 gols da liga italiana. Quem puxa a fila é Mbappé, vice-artilheiro da Copa com 4 gols Vinicius Junior, com dois, e Bellingham, com um, completam a artilharia.

Curiosamente, o clube se viu em uma situação um tanto constrangedora por não ter nenhum jogador da equipe na seleção espanhola Cucurella foi transferido do Chelsea já com o torneio em andamento.

O segundo lugar vem da Premier League, mas nada de Arsental ou Manchester City. O clube inglês de mais gols é o surpreendente Crystal Palace, o vencedor da Liga Conferência, com 6, incluindo dois do japonês Kamada e outros dois do colombiano Muñoz.

Três equipes dividem a vice-liderança, com 5 gols cada uma. A primeira é o Liverpool, que viu o ídolo Salah, do Egito, finalmente marcar seu gol. Já o holandês Gakpo marcou duas vezes na Copa.

O campeão da Champions League, o francês PSG, tem os mesmos 5 gols. O terceiro do clube dos cinco é o Inter Miami, da MLS, culpa do tal argentino Lionel.