Milei diz que haverá feriado na Argentina mesmo com derrota na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo com a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, haverá feriado nacional na Argentina, anunciou o presidente do país, Javier Milei, neste domingo (19). Segundo ele, a escolha do dia será feita pelos jogadores e pela comissão técnica.

"COMEMORAÇÃO MUNDIAL: Diante da preocupação com as comemorações da conquista alcançada pela seleção argentina, informo à população que, dependendo da decisão dos jogadores e da comissão técnica sobre o dia da comemoração, será declarado feriado nacional", escreveu Milei no X (antigo Twitter).

Algumas das pessoas que responderam à mensagem criticaram a decisão, considerando-a populista.

"Estamos sem dinheiro, irmão, temos que trabalhar para progredir. Isso é populismo...", escreveu o usuário do X Pablo González.

Na quinta-feira (15), o presidente da Argentina havia dito que não viajaria aos Estados Unidos para acompanhar a final do Mundial.

Ele afirmou que continuaria assistindo aos jogos da seleção argentina na residência oficial de Olivos como parte de sua "cabala", um ritual ao qual atribui boa sorte.

Questionado se a decisão de permanecer em Buenos Aires se devia a uma superstição, Milei respondeu: "Sim."