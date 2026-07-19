Messi se esconde, e Yamal chama o jogo no duelo entre gerações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No segundo tempo da prorrogação da final entre Espanha e Argentina, a dúvida sobre se Messi tentou cruzar ou chutar para o gol, após encobrir a defesa com um balão para a área, acabou sendo o momento de maior destaque do astro argentino na decisão da Copa do Mundo.

Ele terminou a partida com apenas uma finalização, bloqueada pela defesa antes de exigir qualquer intervenção do goleiro Unai Simón.

Muito pouco para quem era esperado como protagonista naquele que deve ter sido seu último jogo em Copas do Mundo, embora, aos 39 anos, ele ainda não tenha confirmado a despedida.

Apontado como principal candidato a herdar o trono de Messi entre os grandes jogadores da atualidade, Lamine Yamal, 19, foi muito mais participativo na decisão. Mesmo sem marcar, esteve entre os principais responsáveis por desgastar Dibu Martínez até o goleiro argentino não conseguir reagir ao chute de Ferran Torres, que definiu a vitória espanhola por 1 a 0.

No duelo de gerações entre Messi e Yamal, o futuro mostrou que já é presente, enquanto a passagem do tempo começa a deixar o argentino para trás.

Durante os 90 minutos, Yamal foi uma das peças centrais da pressão espanhola. A equipe terminou a partida com 20 finalizações, 12 delas no alvo. O camisa 19 teve ao menos três boas oportunidades para marcar. Na última delas, já perto do fim do tempo regulamentar, obrigou Dibu Martínez a fazer grande defesa em uma cobrança de falta.

Com seu camisa 10 praticamente escondido em campo, a Argentina viu sua produção ofensiva desaparecer. Durante todo o tempo regulamentar, a seleção sul-americana não acertou um único chute no gol.

Somente no segundo tempo da prorrogação, já depois de sofrer o gol de Ferran Torres, os argentinos enfim conseguiram finalizar pela primeira vez, mas as duas tentativas saíram sem direção. Uma delas foi de Messi.

Do outro lado, Yamal foi quem mais exigiu do goleiro argentino antes da prorrogação. Na primeira grande chance, um desvio quase traiu Dibu Martínez. No último lance do tempo regulamentar, o espanhol obrigou o goleiro a se esticar por completo para evitar um gol de falta.

Yamal também recuava para participar da construção das jogadas. Com a Argentina encurralada no próprio campo, Messi caminhava de um lado para o outro, à espera de ser acionado pelos companheiros.

Com um jogador a menos na prorrogação, e a Espanha ainda mais presente no ataque, Messi ficou menos espaço para receber a bola em condição de criar algo.

Depois que Ferran Torres abriu o placar, ele ainda tentou acender sua equipe, pedindo a bola, mas nem ele teve inspiração suficiente para buscar o empate.

No fim do jogo, o sorriso apareceu mesmo no rosto de Lamine Yamal.