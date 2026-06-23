Messi é genial demais, mas não sei se melhor que Maradona, diz Ronaldo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador Ronaldo disse numa entrevista ao ex-companheiro de ataque Romário, que não sabe se Messi é melhor que Maradona.

"O Messi para mim é top 5 histórico do mundo. Vai ser e sempre será [...] O Messi é genial demais, mas não sei se melhor que o Maradona", afirmou.

A filmagem foi postada na página do Instagram da Romário TV, canal do ex-jogador, nesta segunda (22), e não está claro se aconteceu antes ou depois de Messi se tornar o maior artilheiro da história das Copas.

Ronaldo disse, ainda que é muito difícil analisar quem foi melhor que quem sem um critério objetivo.

"A gente tem que procurar um critério para discutir isso. Encontrando o critério a gente vai poder aprofundar mais. Como faz para escolher sem critério? O melhor da história no geral? O cara que fez mais gols? Gols de direita? Gols de esquerda? Não dá para fazer isso", afirma.

Ainda assim, disse que há "cinco caras" lá em cima, citando os dois argentinos e Pelé. Nesse momento Romário o interrompe e diz "você, Cristiano. Vou me tirar dessa". Ronaldo então responde que o amigo entraria facilmente se o critério de avaliação fosse as habilidades como centro-avante, e pergunta "quem foi melhor centro-avante que nós?"

Na semana passada, Ronaldo elogiou messi quando o argentino o ultrapassou em gols feitos em Mundiais.

"Pros deuses do futebol, é uma estatística com selo o fato de ele passar todo mundo. Se tem alguém que merece ter o título de artilheiro de todas as Copas, o Messi é o cara perfeito para estar ali", disse Ronaldo, durante uma entrevista na live "Resenha do 9", projeto que ele encabeça no TikTok.