Messi deve liderar barca do adeus na Argentina para a próxima Copa do Mundo

No dia 26 de junho de 2016, Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da seleção argentina após perder um dos pênaltis na decisão da Copa América Centenário contra o Chile, em Nova Jersey.

Era a quarta final perdida por ele: três na Copa América (2007, 2015 e 2016) e uma na Copa do Mundo de 2014, contra Alemanha.

Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa Dez anos depois, sua atuação no Mundial da América do Norte mostrou que a desistência de abandonar a seleção, após o clamor popular, foi a decisão mais acertada. Desde aquela declaração, ele liderou a Argentina na conquista de um Mundial (2022) e duas Copas Américas (2021 e 2024), até chegar ao vice-campeonato da Copa deste ano.

Agora aos 39 anos, sua despedida deve ser definitiva, apesar de que, considerando sua fome de bola e o cuidado que sempre teve com o corpo, a disputa de uma sétima Copa do Mundo não seria impossível.

Ele, porém, já deu dicas nesta Copa de que esta pode ser sua despedida, afirmando estar cansado de disputar jogos de 120 minutos, contando tempo regulamentar e prorrogação.

Messi confirmando a permanência ou não, a seleção argentina deve ter pelo menos oito novidades para a Copa de 2030, a ser organizada em conjunto por Espanha, Portugal e Marrocos.

Considerando as idades atuais, os três goleiros até têm condições de continuar no próximo ciclo, uma vez que a longevidade é maior na posição. Mas a tendência é darem espaço a mais jovens.

Na defesa, Nicolás Otamendi, 38, e Nicolás Tagliafico, 33, são dois nomes certos que estarão fora. Os demais, na faixa de 27 a 29 anos, ainda terão condições físicas de competir em alto nível.

No meio de campo, Leandro Paredes e Rodrigo De Paul, ambos com 32 anos, devem dar lugar a novos jogadores. Giovani Lo Celso, com 30, chegará com 34 ao próximo torneio mundial.

E, no ataque, só Messi estaria na posição de aposentadoria, já que o técnico Lionel Scaloni convocou jogadores jovens para o setor e que estarão no auge da forma física e técnica em 2030. Julián Álvarez terá 30 anos; Thiago Almada, 29; Giuliano Simeone, 27; e Nico Paz, 25. Até Lautaro Martínez, hoje com 28, teria "só" 32 anos.

Se todos esses continuarão ou não, é uma discussão a ser consolidada só daqui a quatro anos, porque a principal preocupação de Scaloni, de imediato, será encontrar uma forma de substituir Lionel Messi na equipe, caso ele confirme mesmo a aposentadoria.

Jogadores que podem se aposentar da seleção argentina

- Dibu Martínez, 33 - goleiro

- Gerónimo Rulli, 34 - goleiro

- Juan Musso, 32 - goleiro

- Nicolás Tagliafico, 33 - lateral-esquerdo

- Nicolás Otamendi, 38 - zagueiro

- Leandro Paredes, 32 - volante

- Rodrigo De Paul, 32 - meia

- Giovani Lo Celso, 30 - meia

- Lionel Messi, 39 - atacante

- Jogadores que podem jogar em 2030

- Marcos Senesi, 29 - zagueiro

- Gonzalo Montiel, 29 - lateral-direito

- Lisandro Martínez, 28 - zagueiro

- Cristian Romero, 28 - zagueiro

- Facundo Medina, 27 - zagueiro

- Nahuel Molina, 28 - lateral-direito

- Valentín Barco, 21 - meia

- Exequiel Palacios, 27 - meia

- Nico González, 28 - atacante

- Alexis Mac Allister, 27 - meia

- Enzo Fernández, 25 - meia

- Julián Álvarez, 26 - atacante

- Thiago Almada, 25 - atacante

- Giuliano Simeone, 23 - atacante

- Nico Paz, 21 - atacante

- José Manuel López, 25 - atacante

- Lautaro Martínez, 28 - atacante

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