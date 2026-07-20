Mesmo sem espanhóis, Real Madrid é o time artilheiro da Copa do Mundo de 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando Luis de la Fuente anunciou a lista de 26 convocados da seleção espanhola para a Copa do Mundo, a histórica ausência de jogadores do Real Madrid causou constrangimento.

Depois de 104 jogos, no entanto, o clube pode se gabar de ter sido o time mais artilheiro do Mundial.

Ao todo, foram 22 gols do time madridista no torneio. Claro que ter o artilheiro da competição no elenco ajuda. Sozinho, o francês Mbappé balançou as redes dez vezes, a mesma quantidade que toda a seleção brasileira. O torneio teve 308 gols, com média de 2,96 por jogo.

Apenas quatro jogadores do Real marcaram na competição. Além do francês, foram sete gols do inglês Bellingham, quatro do brasileiro Vinicius Junior e um do turco Arda Guler.

Ainda no início do Mundial, o Real, agora comandado por José Mourinho, anunciou a contratação do espanhol Cucurella --que foi convocado como atleta do Chelsea.

Em segundo lugar na artilharia entre clubes ficou o PSG, bicampeão da Champions League, com 16 gols. A equipe da capital francesa se valeu de gols de jogadores dos Bleus, como Dembélé, que marcou seis vezes. Barcola fez outros três.

Outros sete jogadores marcaram uma vez, incluindo o espanhol Fabián Ruiz, o marroquino Hakimi e o português Gonçalo Ramos, negociado durante o Mundial com o Milan.

Fechando o pódio, com 13 gols, ficou o inglês Arsenal, vice-campeão europeu. Saka, pela Inglaterra, e Havertz, pela Alemanha, fizeram três cada um. Destaque ainda para os dois gols do belga Trossard e outros dois do espanhol Mikel Merino, um especialista em fim de jogo.

Os três times foram beneficiados pela fartura de gols da decisão do terceiro lugar, com a Inglaterra batendo os franceses por 6 a 4 --quando Saka marcou todos os seus gols na Copa.

Com oito gols ficaram empatados Bayern de Munique (seis de Kane), Inter Miami (todos de Messi) e os surpreendentes Crystal Palace (quatro do senegalês Sarr) e Sunderland (três do holandês Brobbey), ambos da Premier League --a liga mais artilheira desta Copa do Mundo.

Entre os times brasileiros, o Palmeiras foi o único com dois gols, um de Mauricio, pelo Paraguai, e um de Arias, pela Colômbia. O uruguaio Cannobio (Fluminense), o equatoriano Plata (Flamengo) e o brasileiro Neymar (Santos) completam a lista de artilheiros de clubes nacionais.