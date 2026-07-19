Mbappé se torna primeiro jogador a ser artilheiro de duas Copas na história

Os dois gols marcados contra a Inglaterra na derrota por 6 a 4, no sábado (18), não só tornaram o francês Mbappé o maior artilheiro da história das Copas, como também o fizeram conseguir um feito inédito na história dos Mundiais.

Mbappé se tornou o único jogador a ser artilheiro de duas edições de Copa do Mundo. Ele já havia sido o goleador máximo em 2022 (oito gols) e agora conquistou a Chuteira de Ouro de 2026 ao marcar dez tentos.

O francês ficou acima de Messi em ambas as edições. O argentino terminou o torneio de 2026 com oito gols marcados e somou sete em 2022.

Os 10 gols em 2026 levaram Mbappé ao posto de maior artilheiro da história das Copas. Ele chegou a 22 tentos na soma dos três Mundiais que disputou e ultrapassou Klose, que começou este Mundial no topo, e Messi, que tomou o posto do alemão durante o torneio.

Mbappé marcou em seis dos oito jogos da França na atual edição da Copa. Ele foi às redes contra Senegal (2), Iraque (2), Suécia (2), Paraguai (1), Marrocos (1) e Inglaterra (2). O atacante só passou em branco nos duelos contra Noruega e Espanha.

Veja a artilharia da Copa do Mundo de 2026

Artilheiros de Copa por edição

1930: Guillermo Stábile (ARG) - 8

1934: Oldrich Nejedlý (TCH) - 5

1938: Leônidas da Silva (BRA) - 7

1950: Ademir de Menezes (BRA) - 9

1954: Sándor Kocsis (HUN) - 11

1958: Just Fontaine (FRA) - 13

1962: Garrincha (BRA), Vavá (BRA), Leonel Sánchez (CHL), Flórián Albert (HUN), Drazan Jerkovic (IUG) e Valentin Ivanov (URSS) - 4

1966: Eusébio (POR) - 9

1970: Gerd Müller (ALE) - 10

1974: Grzegorz Lato (POL) - 7

1978: Mario Kempes (ARG) - 6

1982: Paolo Rossi (ITA) - 6

1986: Gary Lineker (ING) - 6

1990: Salvatore Schillaci (ITA) - 6

1994: Hristo Stoichkov (BUL) e Oleg Salenko (RUS) - 6

1998: Davor Suker (CRO) - 6

2002: Ronaldo (BRA) - 8

2006: Miroslav Klose (ALE) - 5

2010: Thomas Müller (ALE), Wesley Sneijder (HOL) e Diego Forlán (URU) e David Villa (ESP) - 5

2014: James Rodríguez (COL) - 6

2018: Harry Kane (ING) - 6

2022: Kylian Mbappé (FRA) - 8

2026: Kylian Mbappé (FRA) - 10